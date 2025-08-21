Suscripción

Noel López firma por el Tenerife

Jugará las próximas dos temporadas, con otras dos más opcionales

Noel López

Noel López / Tenerife

RAC

El delantero de Silleda, canterano del Deportivo, firma con el Tenerife por dos temporadas, con opción a ampliar su vinculación por otros dos cursos, tras su paso por Osasuna Promesas (cedido la pasada campaña) y el Real Madrid Castilla, al que llegó el verano de 2022 traspasado desde A Coruña.

