Nicolas Pepé, a punto de dar el paso definitivo con una actriz de cine para adultos: "Se convertirá en una mujer de su propio hogar"

Nicolas Pepé, futbolista del Villarreal, vuelve a estar en el punto de mira, pero no por su rendimiento sobre el césped de la Cerámica, sino que estaría a punto de dar el 'Sí, quiero' con una de las actrices de cine para adultos más reconocidas mundialmente: Teanna Trump.

La relación entre ambos empezó hace más de un año y medio, y según el medio de comunicación turco 'Kuxzey Ekspres' estaría pensando pedirle matrimonio a la modelo de OnlyFans. Además, todo hace indicar que ella no dudaría en aceptar la propuesta.

La noticia salió desde Turquía, donde el atacante jugó en Trabzonspor, ya que la prensa turca está metida de llena en todo lo que le suceda al jugador del Villarreal, sobre todo a nivel personal. Y esta exclusiva ha pillado a todo el mundo descolocado.

¿Quién es Teanna Trump?

La posible esposa de Pepé es conocida como Teanna Trump, pero no es su nombre real, ya que se llama Keanna Nichel Jones, quien tiene 30 años. La mujer lleva más de once años dentro de la industria pornográfica y ahora es una creadora de contenido muy reputada dentro de la plataforma de OnlyFans.

Sin embargo, la influencer, que cuenta con más de 1.300.000 seguidores en Instagram, podría estar en la recta final de su trayectoria como modelo de OnlyFans. "Se jubilará y se convertirá en una mujer de su propio hogar", apuntaron fuentes cercanas a la actriz de cine para adultos.

Nicolas Pepé estaría pensando en pedirle matrimonio a Teanna Trump / Sport

Por otra parte, Teanna Trump está totalmente volcada con Pepé: "El fútbol le interesa mucho más. Teanna ahora asiste con entusiasmo a los partidos de Nicolas e incluso ve partidos en los que él no juega. Ella piensa que es increíblemente emocionante".

No sería la primera vez que el atacante del equipo groguet pasase por el altar, debido a que ya se casó con la influencer francesa Fanny B. Además tuvieron dos hijos después de casarse en 2017. No obstante, la llama del amor desapareció en 2024, justo unos meses después ya estaba conociendo a la actriz de OnlyFans.

Los medios de comunicación turcos aseguran que "es el amor de su vida" tras consular el entorno del futbolista, quien está rindiendo a un gran nivel durante esta temporada. El único debe que le está fallando es no acabar de materializar las ocasiones en goles, debido a que solo ha anotado dos tantos en LaLiga.