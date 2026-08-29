Nico González sitúa a Galicia en la cima del mercado: unos 140 millones en sus traspasos

Nico González ya es uno de esos jugadores que pasarán a la historia por la cantidad de dinero que ha movido con sus traspasos a los diferentes clubes donde ha estado. 137.2 millones, nada más y nada menos. Esa es la cifra que el centrocampista gallego, a sus 24 años, ha movido ya desde que saliera de la Ciudad Condal y dejara el FC Barcelona por el Porto.

Aquella primera salida, tal y como apunta el periodista Xane Silveira de La Opinión de A Coruña, fue de 20 millones de euros. Fue en Portugal donde el hijo del mítico Fran del 'Superdépor' empezó a coger continuidad y a despuntar antes de dar el salto al Etihad Stadium para suplir a Rodri. Pep Guardiola lo quiso y el Manchester City desembolsó unos 60 'kilos' para hacerse con sus servicios. Y no por capricho, precisamente.

Nico González y Pep Guardiola, en el Santiago Bernabéu / EFE

Un jugador de la talla de Rodri requería un sustituto de garantías y ahí Nico cumplió, aunque los inicios no fueran fáciles. Cabe recordar, que se lesionó al poco de aterrizar en su nuevo club y eso el City lo sufrió en sus carnes.

Cosas de la vida unos años después de la salida del gallego de Can Barça, se ha producido la llegada del que fuera su compañero de equipo, como uno de los fichajes más importantes de los últimos tiempos en la entidad blaugrana. Por otro lado, la llegada de Elliot Anderson, Bouaddi y parece que Enzo Fernández dejaban claro al gallego que no tenía hueco entre el elenco de Enzo Maresca. Por lo que debía tomar una decisión con su futuro.

El rey de los traspasos

La madurez que fue adquiriendo con el paso de los años le ha consagrado como un futbolista del agrado de otros clubes del panorama europeo y en esta ocasión ha sido el Newcastle quien ha querido ficharle en este mercado. Las 'urracas' finalmente han desembolsado unos 56 millones que agrandan aún más el montante que se ha ido pagando con los años por su traspaso.

Y es que, según la fuente citada anteriormente, el ya centrocampista del Newcastle se ha convertido en su llegada a St James' Park en el segundo traspaso más caro de la historia por lo que respecta a los jugadores gallegos. Solo tiene por delante a él mismo cuando el City le fichó en febrero de 2025 por un montante algo superior.

Otros nombres que asoman a una distancia mucho inferior son los de Gabri Veiga (45 millones), Borja Iglesias (41 millones) o Angeliño (40.9 millones).