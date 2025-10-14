Nico y Berenguer ausentes en el entrenamiento; Iñaki y Sancet apuntan a Elche

Nico Williams y Alex Berenguer han sido bajas en el entrenamiento de este martes del Athletic en Lezama, una sesión en la que sí han participado con el grupo Iñaki Williams y Oihan Sancet, quienes apuntan a disponibles el domingo ante el Elche en el Martínez Valero (14.00 horas).

La de Nico es una ausencia en el trabajo de grupo por segundo día consecutivo, lo que siembra la duda de si podrá jugar el domingo después de haber reaparecido ante el Mallorca, en el choque previo al parón liguero, después de seis encuentros de baja tras lesionarse con España en la anterior ventana de partidos de selecciones.

El defensa del Arsenal Timber disputa un balón con el delantero del Athletic Álex Berenguer durante el primer partido de la fase de la Liga de Campeones entre el Athletic Club de Bilbao y el Arsenal, este martes en el estadio de San Mamés en Bilbao / Javier Zorrilla

Berenguer, por su parte, tampoco ha salido junto a sus compañeros después de haberse ejercitado el lunes apartado junto al resto de lesionados, por lo que se presume que el navarro no acaba de superar la artritis traumática en la articulación del dedo gordo del pie derecho que le ha hecho perderse tres partidos.

Entre esos jugadores en duda de cara a Elche los que han dado pasos adelante son Iñaki Williams, Sancet y Mikel Vesga, parece que ya muy recuperados de las lesiones musculares con las que llegaron al parón.

En la sesión de hoy, como en la de ayer, la de la vuelta al trabajo tras tomarse tres días descanso el fin de semana, tampoco participaron los internacionales Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte, los tres con la selección de Luis de la Fuente, y las bajas de larga duración, Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Para paliar esas ausencias, a las que se sumó Unai Gómez, sin lesión conocida, Ernesto Valverde volvió a llamar a jugadores del filial y el central Iker Monreal se unió a otro central, Ander Izagirre, el meta Mikel Santos y los centrocampistas Ibon Sánchez y Selton Suez Sánchez, que también estuvieron ayer trabajando con el primer equipo.

El Athletic seguirá entrenando todos los días de esta semana para preparar el choque de Elche con sesiones, todas matinales (11.00), el miércoles, jueves, viernes y sábado. Tras la última, la del sábado, Valverde ofrecerá la rueda de prensa previa al partido del domingo