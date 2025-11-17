Neymar y su padre compran la marca 'Pelé'

Operación histórica para el mundo del marketing deportivo. NR Sports, la empresa propiedad del padre de Neymar, y responsable de gestionar la imagen comercial del futbolista, ha comprado la marca Pelé, por una cifra que rondaría los 20 millones de euros.

El acuerdo incluye todos los derechos asociados a la marca de 'O Rei': el uso de su nombre e imagen, las licencias para productos oficiales, el desarrollo de nuevas líneas de merchandising y la explotación de su legado audiovisual e histórico.

El anuncio oficial se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del milésimo gol de Pelé. Las negociaciones fueron sencillas, ya que la marca, hasta ahora en manos de la empresa estadounidense Sports 10, había sido desaprovechada desde el fallecimiento del triple campeón del mundo el 29 de diciembre de 2022.

Pelé, leyenda eterna del fútbol / Joédson Alves / EFE

Aunque la operación ha sido considerada desorbitada por su elevado precio, especialistas en marketing aseguran que el hecho de que represente no solo una leyenda deportiva, sino también un símbolo cultural, abre múltiples líneas de negocio: desde colecciones de ropa, calzado o balones hasta museos itinerantes, acuerdos con clubes y federaciones, e incluso experiencias inmersivas centradas en su figura.

Con este acuerdo, NR Sports se hace con una marca de valor incalculable por todo lo que representa el control comercial del nombre de Pelé, lo que multiplicará su proyección internacional y la hará aún más rentable de lo que ya había conseguido con Neymar.

Fusionar bajo un mismo techo al príncipe y al rey del fútbol brasileño ofrece una narrativa perfecta para alcanzar una dimensión sin precedentes, reuniendo a dos leyendas eternas del deporte.