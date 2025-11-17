Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Neymar y su padre compran la marca 'Pelé'

NR Sports se queda con los derechos comerciales de la eterna leyenda brasileña en una operación que cambiará el negocio del marketing deportivo

Neymar con la camiseta del homenaje a Pelé

Neymar con la camiseta del homenaje a Pelé / YOAN VALAT / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Operación histórica para el mundo del marketing deportivo. NR Sports, la empresa propiedad del padre de Neymar, y responsable de gestionar la imagen comercial del futbolista, ha comprado la marca Pelé, por una cifra que rondaría los 20 millones de euros.

El acuerdo incluye todos los derechos asociados a la marca de 'O Rei': el uso de su nombre e imagen, las licencias para productos oficiales, el desarrollo de nuevas líneas de merchandising y la explotación de su legado audiovisual e histórico.

El anuncio oficial se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del milésimo gol de Pelé. Las negociaciones fueron sencillas, ya que la marca, hasta ahora en manos de la empresa estadounidense Sports 10, había sido desaprovechada desde el fallecimiento del triple campeón del mundo el 29 de diciembre de 2022.

AME3977. DF (BRASIL), 23/10/2019.- Fotografía de archivo fechada el 22 de octubre de 2010 que muestra al exjugador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, en Brasilia (Brasil). El Santos y Neymar, delantero del París Saint-Germain, felicitaron este miércoles a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, por su 79 cumpleaños. A modo de homenaje, el equipo paulista añadió una corona encima del escudo de la camisa 10, con la que Pelé marcó una época en la entidad y que ahora viste el venezolano Yeferson Soteldo. EFE/ Joédson Alves/ Archivo

Pelé, leyenda eterna del fútbol / Joédson Alves / EFE

Aunque la operación ha sido considerada desorbitada por su elevado precio, especialistas en marketing aseguran que el hecho de que represente no solo una leyenda deportiva, sino también un símbolo cultural, abre múltiples líneas de negocio: desde colecciones de ropa, calzado o balones hasta museos itinerantes, acuerdos con clubes y federaciones, e incluso experiencias inmersivas centradas en su figura.

Con este acuerdo, NR Sports se hace con una marca de valor incalculable por todo lo que representa el control comercial del nombre de Pelé, lo que multiplicará su proyección internacional y la hará aún más rentable de lo que ya había conseguido con Neymar.

Fusionar bajo un mismo techo al príncipe y al rey del fútbol brasileño ofrece una narrativa perfecta para alcanzar una dimensión sin precedentes, reuniendo a dos leyendas eternas del deporte.

