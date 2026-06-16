Neymar será padre por quinta vez: espera su tercera niña junto a Bruna Biancardi

Mientras el mundo esta pendiente del Mundial, Neymar ha captado la atención global por un motivo completamente ajeno al terreno de juego: será padre por quinta vez junto a su pareja, Bruna Biancardi.

El futbolista, de 34 años, compartió la noticia con sus más de 235 millones de seguidores bajo el mensaje: "Tenemos una noticia muy emocionante que compartir con todos vosotros".

Una revelación de género que arrasó en redes

Antes de viajar con la selección brasileña, Neymar y Bruna grabaron un vídeo familiar en el jardín, vestidos de blanco y acompañados por Mavie, Mel y Davi Lucca, participando en un juego con pintura y los ojos vendados.

El resultado: rosa por todas partes. La pareja espera otra niña, y la reacción del futbolista se volvió viral al instante.

"Voy a enloquecer", exclamó Neymar entre risas, antes de bromear: "Voy a empezar una banda… serán las Spice Girls".

Bruna, emocionada, solo pudo decir: "Oh… mi amor".

El vídeo superó los 3,7 millones de likes en menos de ocho horas.

Una familia que no deja de crecer

Neymar ya es padre de 4 niños: el primero Davi Lucca, nacido en 2011 cuando él jugaba en el Santos, fruto de su relación con Carolina Dantas.

Más de 10 años después llegaron sus dos hijas con Bruna Biancardi, Mavie y Mel, nacidas en 2023 y 2025 respectivamente. Además, el jugador también es padre de Helena, nacida en julio de 2024, fruto de su relación con la modelo Amanda Kimberlly.

La llegada de esta nueva niña ampliará aún más una familia que el jugador muestra con orgullo en redes, donde comparte momentos cotidianos, viajes y celebraciones.

Quien es Bruna Biancardi?

Bruna, nacida en São Paulo en 1994, es una consolidada influencer y empresaria del sector moda y lifestyle.

Estudió Negocios de la Moda y trabajó en marketing digital antes de convertirse en una de las creadoras de contenido más seguidas de Brasil.

Su relación con Neymar ha estado marcada por altibajos, rupturas y reconciliaciones, especialmente tras el nacimiento de Helena en 2024, pero ambos han apostado por reconstruir su familia.

Un nuevo capítulo para la pareja

Con la llegada de su tercera hija en común, Neymar y Bruna parecen atravesar uno de sus momentos más estables y felices.

El anuncio, cargado de emoción, complicidad y celebración familiar, marca un nuevo comienzo para una pareja que ha demostrado que las segundas oportunidades pueden florecer.