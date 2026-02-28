Navarra, a un paso de la gloria: "Representar a España en la fase europea sería algo histórico"

De no ganar nunca un partido en la Copa Regiones de la UEFA a estar a un solo encuentro de la gloria. Así llega Navarra a la gran final del torneo, que se disputará este domingo en el Estadi Olímpic de Terrassa a partir de las 19.30 horas frente a Canarias, con algo más que el orgullo en juego: el ganador representará a España en la fase europea del campeonato.

El camino de Navarra ha sido memorable. Tras no haber ganado nunca en esta competición, arrancó con autoridad en la primera fase imponiéndose a Murcia (3-0) y Cantabria (4-0). En cuartos de final superó al País Vasco (2-1) en un duelo muy competido y, en semifinales, protagonizó la gran hazaña: derrotó a Cataluña, que había eliminado a la vigente campeona Aragón, en un partido épico que se resolvió en la prórroga (2-4). El cuadro foral marcó hasta tres goles en inferioridad numérica. Un ejemplo de carácter y espíritu, sellos de identidad del equipo que dirige Jaime Sánchez.

Canarias no pondrá las cosas fáciles. El equipo isleño también quiere representar a España en la fase europea de la Copa Regiones de la UEFA y peleará con todo para imponerse a Navarra, tal como consiguió ante Galicia en semifinales.

Juventud, carácter y solidez

Aunque Jaime Sánchez no podrá estar en el banquillo por su expulsión ante Cataluña, puede estar más que satisfecho con lo que está logrando su equipo. Con Miguel Merino, padre de Mikel, jugador del Arsenal, como director deportivo, se confeccionó un bloque joven, férreo y con hambre, que refleja los frutos de todo el trabajo estructural que hay detrás.

“El trabajo del presidente Rafa del Amo es muy bueno. Hemos crecido mucho en los últimos cinco años, tanto en el masculino como en el femenino. Ahora estamos recogiendo los frutos”, comentó Gorka Galán, director-gerente de la Federación Navarra de Fútbol.

El futbolista navarro es carácter y entrega. Se vio en la época del Dream Team, con Goiko, Bakero… Gorka Galán — Director-general de la Federación Navarra de Fútbol

Para él, una de las claves del éxito de Navarra es "el grupo humano, aunque suene a tópico; el grupo es muy bueno y eso es una de las claves para disputar este histórico partido. El futbolista navarro es carácter y entrega. Se vio en la época del Dream Team, con Goiko, Bakero… Ayer se demostró ante Cataluña. Nos agarramos bien al partido, aunque ellos fueron mejores en algunos tramos”, analizó.

Navarra firmó una remontada épica en inferioridad y tumbó a Catalunya en una prórroga cargada emoción hasta el último suspiro (2-3) / @FCF_CAT

De cara a la final contra Canarias, la confianza del equipo es total: "Hay confianza máxima. Diría que un 50% de posibilidades para cada uno. Vamos con humildad, pero ganas de jugar la final. Sería la leche poder representar a España en la fase europea”, sentenció Galán.

El último esfuerzo

Si algo define al conjunto navarro es su solidez defensiva: solo ha encajado tres goles en cuatro partidos. Y buscarán sacar rédito de ello ante Canarias. Eso sí, además de la ausencia del seleccionador, tampoco estará Iván Alonso, expulsado en el encuentro ante Cataluña.

En juego está algo que vale más que un título. Es la posibilidad de representar a España en la Copa Regiones de la UEFA a nivel continental. Un escaparate y un reconocimiento para el fútbol autonómico y para una generación que ya ha hecho historia. Terrassa dictará sentencia. Solo uno llevará el nombre de España por Europa.