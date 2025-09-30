Nadie ha encajado menos goles que el Real Zaragoza en los cinco últimos partidos

Empieza a carburar, al parecer, el plan de Gabi. Sustentado sobre la fortaleza defensiva, la seguridad, el orden y el rigor, el Real Zaragoza se aleja del caos en el que se sumió al comienzo del curso para mostrarse como un conjunto en el que la solvencia debe dotarle de esa fiabilidad inexistente durante los primeros partidos de una temporada que, a expensas de confirmación, apuntó a enderezarse tras el vuelco en Vitoria.

Da la impresión de que este Zaragoza sí se aproxima al que Gabi ideó. «Empezaremos a construir el equipo desde atrás. Quiero tener solidez defensiva, ser un equipo vertical, que domine todas la fases del juego y en función de los jugadores que tenga, intentaré sacarle el mayor rendimiento», apuntó el técnico durante la rueda de prensa con motivo de su renovación. Antes, el director deportivo Txema Indias ya había marcado el camino con unas declaraciones envueltas en controversia. «Hay que hacer un bloque sólido y llevar los partidos al 0-0 e intentar meter un gol», dijo el donostiarra en lo que sonó como una declaración de intenciones de compleja digestión.

Pero el nefasto inicio de curso dinamitó palabras, deseos y proposiciones. Los problemas defensivos se acumulaban en forma de lesiones (Tachi, Kosa y Radovanovic) si bien el club decidió no incorporar otro central más a pesar de que su necesidad se antojaba evidente. La cosa se gestionó mediante las reubicaciones de Pomares, Saidu e incluso Juan Sebastián, pero no funcionó y el Zaragoza comenzó encajando las cuatro primeras jornadas. Tres le hizo el Andorra (aprovechando su superioridad numérica durante muchos minutos) después de que a la Real B le bastara uno para ganar en el estreno (1-0) y al Castellón y al Valladolid para puntuar (1-1) en la tercera y cuarta jornada.

Hasta la quinta no logró echar el candado (0-0 en casa contra el Albacete), pero, tras la derrota por la mínima en Ceuta (1-0), el Zaragoza volvió a derrochar solidez en Vitoria, donde logró su primer triunfo del curso frente al Mirandés (0-1). Es decir, desde aquel fiasco en el estreno en el Ibercaja Estadio ante el Andorra (1-3), el Zaragoza apenas ha encajado tres tantos en cinco encuentros, lo que supone el mejor registro de la categoría solo igualado por la UD Las Palmas. Nadie más sostiene el pulso defensivo a un cuadro aragonés que supera en este apartado a equipos como el líder (Deportivo), Cádiz o Leganés. Todos ellos han encajado cuatro dianas en los cinco encuentros en los que el Zaragoza ha edificado su muralla. Eibar, Valladolid (5), Leonesa, Málaga, Andorra y Burgos (6) son la siguientes defensas más fuertes a lo largo del mes de septiembre. Todas ellas por detrás de un Zaragoza que parece haber encontrado el camino.

En esa notoria mejoría la presencia de Insua ocupa un lugar preferente. Con él en el equipo, el conjunto de Gabi nunca ha perdido, sin él nunca ha ganado y ha encajado solo dos goles en cuatro partidos. Él, Francho y Pomares formaron en las dos zagas con las que se cerró la puerta (ante Albacete y Mirandés).

