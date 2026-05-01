Nacho Fernández, exsegundo de Montse Tomé en la Eurocopa: "¿El Getafe de Bordalás juega mal? Si alguien me puede decir qué es jugar bien al fútbol..."

José Ignacio Fernández García (Gijón, 5 de mayo de 1973) es un hombre de fútbol. Ha sido primer entrenador, analista y director deportivo, pero de lo que más ha ejercido ha sido de segundo entrenador. No tiene un mal currículum: Marcelino García Toral, Bordalás, Montse Tomé en la Eurocopa pasada... Ahora, sigue su vida en China, en el modesto Chongqing Tonglianglong de la Superliga. Un proyecto repleto de jóvenes a muchísimos kilómetros de su família. Pudo entrenar como primer técnico en la Primera RFEF esta temporada, pero no fructificaron las negociaciones. De momento, solo piensa en mantener su compromiso con el conjunto chino. No cierra las puertas a volver a España más o menos pronto. De todo ello charla con SPORT.

Pregunta: ¿Qué te sedujo para irte a China?

Respuesta: Bueno, después de haber estado trabajando hace cuatro años en Japón, pues me atraía mucho volver otra vez a Asia. Salió la posibilidad, tuve otra opción de poder entrenar en Primera RFEF en España, y bueno, pues al final no llegué a un acuerdo con el club. Así, salió esta posibilidad, se enfrió un poquito, se reactivó todo otra vez la primera semana de enero, y bueno, pues aquí llevo desde el 9 de enero que viajé. Aquí estoy feliz, y creo que a nivel deportivo van bastante bien las cosas.

P: ¿Estás contento con la decisión de haber ido para allí?

R: Sí que es verdad que al final estás lejos de la familia, de tu mujer, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus sobrinas, en general de la familia, pero bueno, en lo deportivo estamos bien, el equipo está haciendo bien las cosas, está compitiendo. Desde hace 20 años que salí primero por España a trabajar, y ahora estos últimos años que he estado fuera, también incluso de España, pues nunca he estado en casa. Pues bueno, uno se acostumbra al final, pero sí es verdad que de vez en cuando echas de menos a la familia.

P: ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo del fútbol chino?

R: Bueno, el ambiente. Y sobre todo, las últimas entradas que ha habido, de unos 50.000 espectadores. El ambiente y cómo vive el aficionado el fútbol. Creo que lo vive con una pasión y unas ganas de que el equipo gane. Animan desde el minuto cero hasta el noventa y pico que dura el partido. Están con la bandera, moviéndolas en la grada, cantando sin parar. Y eso hace que haya un ambiente muy bueno en los estadios.

Nacho Fernández, en China / @nachofcoach

P: ¿Y a nivel competitivo, de lo que es el puro fútbol?

R: Sí, bien. Creo que me está sorprendiendo para bien. Creo que el nivel, lógicamente, no es el de la Liga Española, no es el de la Liga Inglesa o las cinco top de Europa, como puede ser Alemania, Italia, España, Francia. Pero sí es verdad que está ahí en un segundo plano y me ha sorprendido porque el jugador chino es muy competitivo. Los extranjeros marcan mucha diferencia aquí. Muchas veces, que el equipo con el que vayas a jugar pueda tener todos los extranjeros, no tenga lesiones o no tenga sanciones, y eso conlleve que les falte extranjeros, muchas veces condiciona el partido. Los extranjeros son gente que marca mucha diferencia aquí. Pero sí, sobre todo, el jugador chino es muy competitivo. Cada duelo va por todas. No les gusta perder.

P: ¿Qué objetivos os marcáis esta temporada?

R: Bueno, al final, teniendo en cuenta que somos un club recién ascendido a la Superliga China, que somos el presupuesto más bajo de la categoría, pues, lógicamente, todo lo que pueda quedar un puesto por encima del descenso sería bueno. Sí es verdad que el inicio es buenísimo. Creo que somos tres equipos que todavía estamos invictos. Entonces, a nivel deportivo, creo que van bien las cosas, que estamos por el buen camino. Sí es verdad que no te puedes relajar porque pierdes dos o tres partidos, te recortan esa ventaja que llevas. Pero, en principio, el objetivo, a priori, era salvar la categoría y creo que vamos por el buen camino. Somos un equipo muy joven. Estamos jugando casi todos los fines de semana con siete u ocho jugadores sub-23.

P: ¿Es muy diferente ser segundo entrenador aquí en Europa, en España, que allí en China?

R: No, yo tengo claro las funciones que tiene que tener un segundo entrenador. Tiene que, primero, saber lo que quiere el primero, o la primera, lo que sea, saber cómo ve el fútbol, y a partir de ahí aconsejarle. Yo creo que no hay otra cuestión. Lo único que hago es, cuando llego a los sitios, intento empaparme del fútbol que le gusta al entrenador, y cuando pide consejo, pues intentar ayudarle e intentar decirle lo que yo creo que dentro de su modelo de juego encaja. No lo que él va a escuchar, porque muchas veces confundimos... No, quiero decir, hay que saber cuál es el modelo de juego del entrenador, y a partir de ahí intentar aconsejarle lo que tú veas que puede encajar en lo que él quiere ver en ese momento. Eso no significa, voy a repetir, que haya que decirle lo que quiera escuchar, sino que lo que tú crees que en ese momento puede aportar al trabajo que él quiere desarrollar.

P: Vienes de ser segundo de Montse Tomé en la Eurocopa, ¿qué te dejó esa experiencia a nivel profesional y también personal?

R: No tengo ninguna palabra mala, todo lo contrario. Era mi primera experiencia con el fútbol femenino, yo tenía muchas ganas de probarlo. Es igual que el masculino. Al final hay 11 jugadoras enfrente que se enfrentan a ti, que quieren ganarte, que hay que tener sus planes de partido, preparar bien, entrenar bien, prepararlo todo bien, al final es fútbol y, como digo, tenía muchísimas ganas de probarlo. Yo hablaba mucho con Montse, porque es una gran amiga mía, y hablaba mucho con ella de fútbol, sobre el fútbol femenino, donde ella creía que tenía que ir. Y bueno, como digo, para mí, entrenar al mejor equipo del mundo, porque son las mejores del mundo, fue una experiencia muy buena. Ya en la primera fase de la Nations que tuvimos fue maravilloso, clasificarse para esa Nations que ganaron, y después la Eurocopa, que creo que hicimos una Eurocopa inmaculada. Al final no la ganamos por los penaltis

P: ¿Te sorprendió como tal el fútbol femenino?

R: Me sorprendió por la exigencia de las jugadoras. La jugadora es muy exigente, en los entrenamientos quiere que todo vaya bien, que todas las tareas salgan bien. Son muy exigentes, con ellas es malo primero, y lógicamente después con la gente que les rodea, dentro de la parcela que tenemos cada uno. Me sorprendió esa exigencia que ellas tienen, esa profesionalidad, y también te digo, he tenido la suerte de entrenar al mejor equipo del mundo y con una grandísima entrenadora como era Montse, entonces para mí todo fue muy fácil. Si a lo mejor estoy en otro contexto, en otro equipo, en otra selección, a lo mejor con un poquito menos de nivel, pues igual tendría que decir lo contrario o una cosa diferente, pero para mí fue muy fácil. Lo tenía todo a favor, el mejor equipo del mundo, y para mí, después de haber visto la Euro, la mejor entrenadora que hay en el mundo.

Con España teníamos al mejor equipo del mundo, y para mí, después de haber visto la Euro, la mejor entrenadora que hay en el mundo

P: Has hablado ahora de tres derrotas que te han marcado un poco también como entrenador. ¿Eso te ayuda también a mejorar?

R: Creo que en el fútbol, tanto las derrotas como las victorias, creo que tienes que sacar puntos buenos y puntos malos. Puntos malos, lógicamente para mejorarlos, intentar en lo que puedas o dentro de lo que puedas mejorarlos, y los puntos buenos para seguir insistiendo en ellos. Sí es verdad que sobre todo la que perdemos con el filial del Atlético de Madrid para ascender a Segunda A, pues bueno, a lo mejor en el pasado hubiese tomado otra decisión, el tema del portero, cosas que con el tiempo después estás dando vueltas, tu cabeza está funcionando.

P: Has trabajado con técnicos como Bordalás o Marcelino, ¿cómo han influido en tu forma de entender el juego?

R: Mucho, pero no solo esos dos técnicos que son los que ahora mismo están en el primer nivel. Nadie esconde la capacidad que tiene Marcelino, creo que él mismo habla por sus resultados. Y Pepe, donde había las críticas que había hasta el mes de diciembre, donde la gente lo medio echaba, y ahí lo tenemos, con el equipo metido en Europa. Sobre todo Pepe también, porque he estado mucho más tiempo con él, creo que es una persona que me ha influido mucho, sus ganas de ganar, su competitividad que tiene, el día a día, el entrenamiento en un simple rondo, esa intensidad que él imprime al equipo y a toda la gente que lo rodea, creo que eso para mí ha sido muy importante.

Pero tampoco quiero olvidar a otras personas con las que he trabajado. Yo en la Selección Española, para mí ha sido un aprendizaje muy grande, sobre todo a nivel posicional. Para mí era un déficit que tenía en mi carrera. Entonces, a nivel posicional, a nivel ofensivo, a mí me han hecho mejorar y crecer muchísimo. Entonces, ahí le debo mucho a Montse, a la Selección, a Javier Vidal, a Anquela, el tiempo que estuve con él en Alcorcón también, y con otros entrenadores. Creo que con todos los entrenadores que he trabajado, he tenido mucha suerte. He intentado siempre quedarme con ese poquito de cada uno que me ha hecho crecer como entrenador y creo que día a día soy mejor entrenador.

Pepe, donde había las críticas que había hasta el mes de diciembre, donde la gente lo medio echaba, y ahí lo tenemos, con el equipo metido en Europa

P¿Bordalás y Marcelino son tan viscerales como parece?

R: Sí, sí, son gente muy exigente en el tema del peso, en la alimentación, en los entrenamientos. Al final creo que es su forma de ver el fútbol. Creo que cada entrenamiento para ellos es una competición. Entonces cualquier tarea que realizas, cualquier ejercicio, cualquier trabajo, para ellos lo llevan al máximo, al extremo, y eso hace que esos equipos sean tan competitivos. Voy a repetir, creo que no hace falta hablar de la carrera de esos dos entrenadores, ellos mismos hablan por sí solos.

P: ¿Guardas alguna anécdota curiosa de esa etapa con Bordalás?

R: Bueno, el míster, aunque la gente lo ve como una persona muy exigente, que es cierto, es una persona con carácter, después fuera del entrenamiento es gracioso, te gasta bromas. El día a día es llevadero. Sí es verdad que una vez que entras en el campo todo se cambia, tanto en los partidos como en los entrenamientos, pero fuera es una persona muy graciosa. Creo que el concepto que tiene la gente muchas veces no está acorde con él.

P: Se le sigue criticando mucho el estilo de juego y tiene al Getafe ahí arriba.

R: Exactamente, creo que los resultados hablan por sí solos. Al final, creo que lo que llevan tantos años criticándole, que sus equipos eran muy intensos. Creo que sus equipos no son de los más tarjeteados. Puede ser que tengan más tarjetas de lo normal, pero nada más que eso. Creo que lo que él hace es llevar a su equipo a la máxima intensidad para sacarle el máximo rendimiento. Hace unos años era muy criticado, ahora ya no tanto. Si alguien me puede decir qué es jugar bien al fútbol, pues igual podría sacar una conclusión. Aquí se trata de ganar. En fútbol profesional tú pierdes tres partidos y estás en tu casa, y ganas tres partidos y estás arriba.

P: Si tuvieras que definir tu modelo de juego, ¿cuál sería?

R: Pues ese Atlético de Madrid, primer año, en ese filial, con un 4-3-3. Éramos un equipo que era el más goleador y el menos goleado. Ser capaces de tener ese equilibrio es muy difícil. Muchas veces cuando los equipos son muy goleadores es porque acumulan mucha gente en ataque y descuidan la defensa, o al revés. Hacer ese equilibrio entre ser el máximo goleador y el menos goleado es muy complicado, y creo que ese filial hizo un fútbol muy bueno. Era un 4-3-3 con un bloque alto, robábamos y teníamos transiciones rapidísimas. Entonces creo que si me tengo que quedar con uno es con ese filial, sobre todo el primer año.

P: ¿Es la etapa que te ha marcado más?

R: Sí, porque al final también eres primer entrenador. Cuando uno está como segundo, intentas aportar, pero lo que realmente te curte es cuando eres primero. Cuando uno es primer entrenador, tienes que tomar decisiones. Puedes pedir opinión, pero la decisión final es tuya. Y eso te marca mucho.

P: ¿Ganas de volver a España?

R: Obviamente estar lejos de los tuyos siempre es complicado y siempre echas de menos volver, pero me gusta mantener mi compromiso y de momento estoy muy contento aquí en China. En el fútbol nunca se sabe, pero no pienso demasiado en el futuro. Lo que tenga que ser será.