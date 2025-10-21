Nace el 'Ecosistema Neymar JR', la mayor inversión del brasileño hasta el momento

Neymar JR sigue sorprendiendo fuera de los terrenos de juego. El brasileño es más que un jugador, es una marca a nivel mundial. Actualmente jugador del Santos, con contrato hasta diciembre, afronta la recta final de su carrera como profesional. Su futuro es incierto, hay quienes hablan que prolongará su contrato con el club brasileño, mientras que la prensa de Brasil habla incluso de alguna oferta de Europa, como de equipos como el Napoli.

El extremo ha estado lastrado por las lesiones en los últimos años y su marcha al Al-Hilal fue un punto y aparte en su carrera. Sin embargo, logró hacer una gran bolsa de dinero, para seguir con sus inversiones. Se estima que Neymar JR, tiene una fortuna acumulada de 250 millones de dólares, sin contar los patrocinadores.

Lo suficiente para crear un proyecto masivo, como el que está a punto de inaugurar. El brasileño anunció a través de sus redes sociales 'El Ecosistema Neymar Jr.', un complejo deportivo y de entretenimiento ubicado dentro del desarrollo urbanístico Porto Belo Cidade dos Lagos, en el municipio de Porto Belo, estado de Santa Catarina (Brasil). Este megacomplejo ocupará más de 14.000 metros cuadrados dentro de una “smart city” de casi un millón de metros cuadrados, que incluirá zonas residenciales, comerciales y recreativas.

Una 'isla' en Santa Catarina

La primera fase del proyecto, valorada en unos R$ 250 millones (42 millones de euros), contará con pistas de pádel, pistas de tenis playa, un campo de fútbol, centro de entrenamiento de alto rendimiento, áreas gastronómicas, espacios comerciales y la exclusiva NJ Experience, un centro interactivo dedicado al universo de Neymar. Diseñado por el estudio JTA y desarrollado junto a NR Sports, el proyecto busca reflejar la innovación, la conexión y el legado de la familia Neymar.

"¡El partido ha comenzado! Del talento que inspira a generaciones, nace un proyecto que lleva el ADN de la estrella, la fuerza de su familia y una visión de futuro", dice Neymar en el comunicado. "Hoy nos complace compartir un momento único con ustedes. En la ciudad inteligente de Porto Belo Lagos, con casi un millón de metros cuadrados, se construye un complejo deportivo sin precedentes: el Ecosistema Neymar Jr. Un proyecto diseñado por JTA, que cree en el futuro, la innovación y el poder de las conexiones sólidas, en colaboración con NR Sports."

"Con Neymar Sr. y Neymar Jr. presentes en todo el proyecto, desde la concepción hasta la visión de lo que está por venir, el Ecosistema refleja excelencia, propósito e inspiración. Con más de 14.000 metros cuadrados, incluye pistas de pádel, pistas de tenis playa, un campo de fútbol, un centro de entrenamiento, zonas de restauración, espacios comerciales y la exclusiva NJ Experience".

"Más que un lugar, un movimiento. Más que un proyecto, un legado. Y esto es solo la primera fase. Bienvenidos al Ecosistema Neymar Jr."

La guinda del pastel a sus negocios

Neymar es uno de los deportistas más diversificados del mundo en materia empresarial. A través de NR Sports, la compañía gestionada por su familia, controla su imagen, patrocinios y licencias, además de participar en proyectos de marketing y producción audiovisual. También ha invertido en moda y estilo de vida, con colaboraciones con marcas como Puma, Replay y Diesel, además de su propia línea de ropa y fragancias.

En los últimos años ha incursionado en el mundo digital y tecnológico, invirtiendo en NFTs, videojuegos, eSports (con el equipo FURIA) y proyectos de realidad virtual. Asimismo, mantiene su Instituto Projeto Neymar Jr. en Praia Grande (São Paulo), un centro social que brinda educación y deporte a miles de niños de bajos recursos, reforzando la combinación entre negocio, impacto social y legado familiar.

Sumando las inversiones, Neymar Jr. ha invertido aproximadamente 1.358 millones de euros entre todos sus negocios.