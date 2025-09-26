REAL ZARAGOZA
El mundo del fútbol se vuelca con Cani
El Real Zaragoza y el Villareal han mandado un mensaje de apoyo al exfutbolista a través de sus redes sociales
El Periódico de Aragón
El Real Zaragoza y el Villareal han compartido una publicación en sus redes sociales apoyando y dando fuerza al exfutbolista. El club blanquillo ha escrito: "¡Mucha fuerza, Cani! Desde el Club te mandamos ánimo y pronta recuperación, nos alegra mucho saber que estás bien. Esperamos verte pronto en un partido de tu Real Zaragoza". El mensaje por parte del submarino amarillo decía: "Mucho ánimo, Cani. Toda la familia grogueta te desea una pronta recuperación".
El exfutbolista del Real Zaragoza Rubén Gracia Calmache, Cani, sufrió un derrame cerebral de los denominados ictus hemorrágicos hace algo menos de dos semanas y ha estado unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero ya se encuentra en planta y evoluciona de forma favorable y progresiva.
