Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

REAL ZARAGOZA

El mundo del fútbol se vuelca con Cani

El Real Zaragoza y el Villareal han mandado un mensaje de apoyo al exfutbolista a través de sus redes sociales

Cani, en un partido entre los vetanos del Real Zaragoza y leyendas de la selección española.

Cani, en un partido entre los vetanos del Real Zaragoza y leyendas de la selección española. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Real Zaragoza y el Villareal han compartido una publicación en sus redes sociales apoyando y dando fuerza al exfutbolista. El club blanquillo ha escrito: "¡Mucha fuerza, Cani! Desde el Club te mandamos ánimo y pronta recuperación, nos alegra mucho saber que estás bien. Esperamos verte pronto en un partido de tu Real Zaragoza". El mensaje por parte del submarino amarillo decía: "Mucho ánimo, Cani. Toda la familia grogueta te desea una pronta recuperación".

El exfutbolista del Real Zaragoza Rubén Gracia Calmache, Cani, sufrió un derrame cerebral de los denominados ictus hemorrágicos hace algo menos de dos semanas y ha estado unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero ya se encuentra en planta y evoluciona de forma favorable y progresiva.

Vía: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas