Mundial sub-20: Izan Merino, titular en el empate de España frente a México

A la segunda, Izan Merino debutó en el Mundial sub-20. Tras no tener minutos en el estreno ante Marruecos, el futbolista del Málaga CF fue titular en el choque de este miércoles frente a México, en el que España no pasó del empate 2-2 y ahora queda obligada a ganar en la última jornada de la fase de grupos a Brasil para poder pasar de ronda.

Izan Merino jugó el partido completo y lo hizo como central. Tras caer en la primera jornada por 2-0 frente a Marruecos, los de Paco Gallardo solo pudieron sumar un punto ante México y quedan ahora en una situación muy delicada para acceder a los cuartos de final. España estuvo cerca de la victoria, pero vio como se le escapó en los minutos finales.

Los de Paco Gallardo dieron la vuelta al tanto inicial de Gilberto Mora gracias a los goles del bético Pablo García, todavía en la primera parte, y de Iker Bravo, de penalti, a 10 minutos del final. España ya acariciaba el triunfo, pero de nuevo Gilberto Mora perforó la portería española en los minutos finales para poner el definitivo 2-2.

Situación del grupo

La selección española se ha quedado, con solo 1 punto, como colista del grupo a falta de una jornada. El cuarteto lo comanda Marruecos, con 6 puntos, después de haber ganado a España y Brasil. Segunda es México, con 2 puntos; tercera, Brasil, con 1 y -1 en el average general y última España, también con 1 punto y -2 en el average.

El combinado español está obligado a ganar este sábado a Brasil si quiere estar en los cuartos de final, ya sea para pasar como segundo de grupo o como uno de los mejores terceros -pasan 4 de los 6 terceros-. Con 4 puntos, estaría con toda seguridad entre esos mejores terceros, si México gana a Marruecos y queda como segundo. Con un empate frente a Brasil por más de 2 goles, España también podría ser tercera (si Marruecos gana a México), pero con solo 2 puntos se antojaría muy complicado estar entre los mejores terceros que obtengan el billete.

Desde Málaga están pendientes a la evolución en el torneo de Izan Merino y la selección española. En caso de no clasificar para cuartos de final, la participación en el torneo del futbolista malagueño terminaría el sábado y ya la próxima semana estaría de vuelta para ponerse de nuevo a las órdenes de Sergio Pellicer.

