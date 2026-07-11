La nueva vida de Vozinha después del Mundial: el Inter de Miami se interesa en su fichaje y ponen su nombre a un molusco

Vozinha ya está disfrutando de su nueva vida. El hasta hace un mes desconocido portero de 40 años ha firmado un Mundial espectacular, en el que ha sido la figura de un Cabo Verde que ha sorprendido al mundo consiguiendo pasar a dieciseisavos, con empates ante España y Uruguay incluidos, y llevando hasta la prórroga a la vigente campeona Mundial Argentina.

La actuación de Vozinha en el primer encuentro ante España, en la que mantuvo su portería a cero gracias a 7 paradas, le catapultó a la fama mundial, gracias también a un empujoncito del streamer brasileño 'CazéTV' que animó a todos sus seguidores a seguir al portero caboverdiano. Ante Argentina, el guardameta también firmó un partidazo, en el que realizó 8 paradas e incluso se atrevió a regatear a Lautaro Martínez.

Todo esto ha llevado a Vozinha a un reconocimiento que ni en sus mejores sueños se imaginaba: 28 millones de seguidores acumula en Instagram, lo que le convierte en el portero más seguido en redes sociales del mundo, por delante de estrellas que llevan años compitiendo al máximo nivel en los mejores torneos del mundo como Neuer o Courtois. En su llegada a Cabo Verde, fue recibido como un héroe.

Ahora, Vozinha disfruta de su nueva vida millonaria. El jugador está aprovechando al máximo sus vacaciones, tal y como ha demostrado en su perfil de Instagram, en el que ha publicado un video pasándolo en grande subido en una moto acuática.

Vozinha, portero y ahora también molusco

Tal ha sido el impacto mediático del guardameta que un biólogo español, Jesús Ortea, ha decidio bautizar una nueva especie de molusco como Aldista vozinha en honor al guardamenta. "Dedicada a Vozinha, que lo paró todo en su debut mundialista frente a España, para colocar a Cabo Verde en el mapamundi del fútbol" escribió en el informe en el que publicó la aparición de esta nueva especie.

Vozinha y Messi pueden ser compañeros

A sus 40 años, Vozinha se ha quedado libre tras acabar contrato con el Chaves, equipo de segunda división portuguesa. Aprovechando su repentina fama, el jugador no tiene ninguna intención de poner punto final a su carrera, y son varios los clubes que se han interesado en él.

Las últimas informaciones apuntan a que el portero caboverdiano podría acabar en el Inter de Miami, donde coincidirá con un Messi al que le puso realmente difícil pasar a octavos. Informa el diario portugués 'Récord' que el equipo de Beckham tiene un fuerte interés en incorporar al jugador y que su perfil es muy valorado dentro del club.

Distintos clubes brasileños también quieren incorporar al portero, país donde acumula más seguidores. Según informa Fabrizio Romano, dos clubes de la segunda división, Avaí y Atlético Goianense, ya se habrían movido para ficharle.

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Vozinha disfruta ahora de sus vacaciones sin prisa por decidir su futuro. El portero, tras una carrera en la que ha pasado por multitud de clubes completamente desconocidos en Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y la segunda división de Portugal, aprovecha ahora su momento de gloria.