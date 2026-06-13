Lopetegui, emir de la multicultural Qatar

Qatar y Suiza se enfrentan por primera vez en un partido oficial. Dos selecciones entre las cuales, a priori, hay mucha diferencia de nivel: Suiza, decimonovena en el ranking FIFA, se enfrenta a una Qatar que actualmente ocupa el puesto 56 en la lista.

Para añadir todavía mayor distancia entre ambas, la selección qatarí acumula 6 partidos sin ganar. Por su parte, Suiza viene en buen estado de forma: una contundente victoria ante Jordania (4-1) y un empate a 1 frente a Australia en los amistosos previos, además de una gran fase de clasificación en la que consiguieron 14 de los 18 puntos posibles.

La multicultural Qatar quiere dar la sorpresa

Qatar cuenta con un viejo conocido para España en el banquillo: Julen Lopetegui. El guipuzcoano dirigirá por fin su primer Mundial, después de no poder hacerlo en Rusia con España. Lopetegui buscará la primera victoria en un Mundial para Qatar, tras su terrible papel en el de 2022 en el que fue anfitrión.

Lopetegui, en su presentación como seleccionador de Qatar / @QFA_EN

Lopetegui dirige un equipo repleto de jugadores de la liga local, entre los cuales quien más destaca es Akram Afif. El extremo izquierdo es sin dudas el jugador estrella, así lo demuestran sus 40 goles vistiendo la camiseta de la selección, entre los cuales destaca su hat-trick en la final de la Copa Asiática del 2023, todos de penalti.

La selección de Qatar cuenta con una gran peculiaridad: su multiculturalidad. Dentro de los 26 convocados, Qatar tiene a 3 jugadores nacidos en Egipto, 3 en Sudán y 1 en Argelia, Bélgica, Brasil, Portugal, Ghana, Francia, Senegal y Somalia. En total, 14 jugadores nacidos en 10 países distintos.

Suiza, favorita para ganar el grupo B

Suiza parte como la clara favorita ya no solo a ganar el partido, sino también para ser líder del grupo. En principio, la selección es muy superior tanto a Qatar como a Canadá y a Bosnia, aunque esto deberá demostrarlo sobre el campo.

La selección helvética combina la veteranía de jugadores muy consolidados en Europa como Xhaka o Akanji con el joven talento de jugadores como Manzambi, el mediapunta que también puede jugar por banda de 20 años del Friburgo, un jugador con un potente disparo y muy buen criterio en el último tercio que promete ser una de las revelaciones del torneo.

Xhaka y Akanji durante un partido de Nations League / EFE

La selección comandada por Murat Yakin cuenta también con varias caras conocidas para los fanáticos de La Liga: Ricardo Rodríguez, lateral del Betis; Rubén Vargas y Djibril Sow, extremo y centrocampista del Sevilla, y Eray Cömert, central del Valencia.

Los más nostálgicos seguro que echan de menos al gran Shaqiri, imagen de momentos míticos tanto en Eurocopas como en Mundiales, quien no estará en Estados Unidos, pues se retiró de la selección en 2024.

Alineaciones probables

Suiza: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Xhaka, Freuler, Aebischer, Manzambi, Ndoye, Embolo.

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Qatar: Abunad, Al-Amin, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Oui, Fathi, Gaber, Boudiaf, Jassem Gaber, Edmilson Junior, Afif, Ali.