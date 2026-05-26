La lista de Marruecos para el Mundial: oportunidad inmejorable para Abde

Marruecos ya tiene a los elegidos para representar a la selección en el Mundial de este verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras sorprender al mundo en la última cita mundialista, donde alcanzó las semifinales, el combinado marroquí intentará volver a firmar una gran actuación este verano, aunque con el complicado desafío de igualar, o incluso superar, aquel histórico resultado.

Una vez más, la gran estrella de esta selección de Marruecos será, previsiblemente, Achraf Hakimi. El jugador del Paris Saint-Germain volverá a liderar al combinado marroquí desde el lateral, aunque con total libertad para incorporarse al ataque, participar en la creación del juego y convertirse en una pieza decisiva en campo rival.

También habrá una notable presencia de futbolistas de LaLiga. Entre ellos destacan Brahim Díaz, Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli. Para Abde, el torneo supondrá una oportunidad inmejorable para confirmar, en el mayor escaparate del fútbol mundial, la gran temporada que ha firmado. El exjugador del FC Barcelona quiere demostrar que ya no es una promesa de futuro, sino una realidad consolidada entre los grandes talentos del fútbol internacional.

Abde Ezzalzouli ya cuenta con varios clubes interesados, especialmente de la Premier League, aunque su valor de mercado podría dispararse todavía más si firma un gran Mundial con Marruecos. En el Real Betis, que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League, son conscientes de que retener al extremo será una tarea complicada. Por ello, el club verdiblanco espera poder cerrar una venta millonaria en caso de que llegue una oferta importante tras el torneo.

La lista de Marruecos

Porteros: Yassine Bounou (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca)

Defensas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nayef Aguerd (West Ham United/Marsella), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen), Zakaria El Ouahdi (Genk).

Centrocampistas: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe SK/Betis), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Estrasburgo).

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Atacantes: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Yassine Gessime (Estrasburgo).