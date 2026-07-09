Infantino quiere revolucionar el Mundial de clubes: Qatar, invierno y hasta 48 equipos

Ahora que el Mundial entra en su fase decisiva, los focos apuntan momentáneamente al Mundial de Clubes. Tal y como informa 'AS', Qatar gana enteros para convertirse en la próxima sede del innovador torneo de la FIFA, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la puerta a que también se pueda organizar en un país que acaba de celebrar su tercera Copa del Mundo.

Las conversaciones entre los clubes y la FIFA ya han comenzado y hay varios frentes abiertos. Siempre según la fuente citada, el principal tiene que ver con el encaje del torneo en el calendario. La posible elección de Qatar como sede de la próxima edición abre la puerta a recuperar un modelo similar al del Mundial de 2022, con la competición disputándose en invierno.

Eso sí, la idea no es nueva. Durante la pasada campaña electoral del Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los principales impulsores del torneo junto a Gianni Infantino, ya deslizó la conveniencia de buscar una nueva ventana en el calendario. La opción de trasladarlo a los meses invernales sigue sobre la mesa. Obligaría a replantear la planificación de toda la temporada, aunque el impacto sería menor que el provocado por un Mundial de selecciones, ya que se trataría de reorganizar fechas y no de detener las competiciones durante varias semanas.

En estas negociaciones también desempeña un papel relevante la European Football Clubs (EFC), convencida de que el potencial económico del Mundial de Clubes resulta estratégico para la sostenibilidad del fútbol europeo. Los ingresos de la última edición respaldan esa postura: el Chelsea ingresó 120 millones de euros tras proclamarse campeón. Los semifinalistas, por ejemplo, se embolsaron unos 100 'kilos'.

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Otro de los debates abiertos gira en torno al formato. La FIFA estudia ampliar el torneo de 32 a 48 equipos, una modificación que permitiría aumentar la representación de algunos países y revisar el actual sistema de reparto de plazas. Además, vuelve a aparecer sobre la mesa una idea que ya se planteó en el pasado: celebrar el Mundial de Clubes cada dos años.