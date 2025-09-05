Mulattieri, para ponerle la camiseta

No fue uno de esos fichajes de invierno que obligan a rendimiento inmediato, pero el abismo sobre el que se estaba precipitando el Deportivo en Butarque requería de un golpe de efecto, de alguna cornisa a la que agarrarse. Y ahí estaba Samuele Mulattieri enseñándole las botas al cuarto árbitro tras el descanso para salir al campo a deshacer el entuerto. Y todo se enderezó. No del todo, casi. Al italiano le costó entrar en juego, pero en cuanto pudo ser definitivo, levantó el partido él solo. Una pepita de oro en ataque para un Dépor que lleva más de un año buscando un ariete que sea capaz de canalizar hacia la portería todo ese torrente ofensivo que genera por detrás. El transalpino pide la vez.

Mulattieri entró en esa estirpe de delanteros que marcaron un gol en su estreno con el Deportivo. Es un mérito, sin duda, tampoco le hace excesivamente especial porque en la historia reciente también lo lograron Zakaria Eddahchouri y Raúl Alcaina. Uno como titular y otro saliendo desde el banquillo, al igual que el futbolista cedido por el Sassuolo. El reto de él y del Dépor es mantener ese impacto, ser una solución a medio y largo plazo para el equipo, algo que sí fue Iván Barbero en Primera RFEF, no en Segunda, y que no terminó de conseguir el holandés en sus meses en Riazor, más allá de contados chispazos. Eso sí, el gol y su penalti forzado por Mulattieri le convierten en ese tipo de jugador que ha llegado para «ponerle la camiseta», una frase que en el Dépor rescató Lotina cuando pedía un sustituto para Filipe Luis. Al 22 le ciñeron la elástica y goleó, justo a lo que ha venido a A Coruña.

No es algo nuevo para él porque ha demostrado que es un futbolista de impactos inmediatos en una carrera que le ha llevado a tener muchas veces la maleta en la puerta. Hubo impacto en el resultado, también huella en la propia Liga. No fue elegido en el once de la jornada de la competición, pero sí en el de SofaScore, web de estadísticas avanzadas. Su media es de 8,6, resonancia en tan poco. Solo por debajo en esa tercera fecha de Íñigo Vicente (10), enganche del Racing; Carlos Marín (9,3), meta del Córdoba; y de Asier Villalibre (8,7), delantero de los cántabros que le lleva ya cuatro tantos en tres partidos de Liga. Una élite de la Segunda División en la que pretende instalarse el referente ofensivo que ha contratado el Deportivo en este mercado de fichajes.

Esa irrupción y la innegable apuesta que ha hecho el club coruñés por él le colocan en una posición privilegiada para arrebatarle la titularidad a Eddahchouri ya esta semana ante el Sporting. Los goles del ex del Telstar en pretemporada, el tanto de Granada y la falta de una competencia real en verano le habían dejado el camino despejado. Ya no serán tan sencillo, esa realidad ha pasado mejor vida. Ni ante el Burgos ni frente al Leganés en esa primera parte ofreció opciones definitivas en ataque. Solo un buen pase a Yeremay en Butarque y en muchas ocasiones se le vio en inferioridad en su pelea con los centrales. Ni por arriba ni con la pelota ni cayendo entre central y lateral. Tampoco acabó de conectar en el campo con un Yeremay ahora mucho más centrado.

Y ese es otro de las tareas para Mulattieri o para el delantero que pretenda asentarse en la titularidad con el Deportivo. Además de goles, hay que entrar de una manera más fluida en el circuito ofensivo del equipo. Jugar por delante de Yeremay, Mella, Luismi, Soriano o Stoichkov requiere de unas indudables dotes rematadoras y de influencia en el área, algo que Mulattieri ha empezado a demostrar. También de capacidad para que esas sociedades ofensivas, esa velocidad y claridad de pelota siga al mismo nivel cuando el esférico pase por sus pies. Había algo roto entre el canario y el holandés en Butarque o, al menos, que no fluía como debía. Y ahí es donde el italiano debe mostrar si es capaz de una respuesta adecuada sobre el terreno de juego. El sábado, además, con la particularidad de que Mella está concentrado con la España sub 20 y será baja. Luismi y Stoichkov pelean por un puesto con más opciones para el ex del Tenerife. Que juegue uno y otro le dará matices a la apuesta ofensiva. Todo con la necesidad de ir conociendo a sus compañeros. En Butarque ya entendió dónde iría el centro de Mella, pero minutos antes no imaginó un pase en profundidad de Stoichkov. Detalles que debe ir puliendo Mulattieri, el opositor real a ser el 9 del Dépor.