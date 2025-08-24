Mulattieri, a un paso del Deportivo: Vuela a A Coruña para cerrar su llegada

Samuele Mulattieri está a un paso de ser el nuevo delantero del Deportivo. Ya hay acuerdo entre el Sassuolo y el conjunto blanquiazul, a falta de firma y el pertinente reconocimiento médico. El ariete de La Spezia llegará este lunes 25 de agosto a A Coruña para sellar una cesión por una temporada con opción de compra obligatoria en caso de ascenso.

Es el delantero elegido para disputar con Zakaria Eddahchouri el frente del ataque. Internacional en categorías inferiores, se reencontrará con el siliciano Giacomo Quagliata, con quien coincidió en el combinado azzurro. Llega tras una temporada en la que anotó 9 goles en Serie B y otros dos en la copa nacional.

El Deportivo ha llegado a un acuerdo para incorporarlo cedido, con una opción de compra supeditada a la promoción a Primera División.

Mulattieri estuvo presente este fin de semana en el partido entre el Sassuolo y en Napoli, en el banquillo, sin llegar a vestirse de corto en el que podría haber sido su última presencia en el Mapei Stadium. Su escuadra cayó por 0-2 ante el Napoli, pero Fabio Grosso no lo utilizó.

Su currículum en el fútbol italiano incluye 28 goles y 8 asistencias en la segunda categoría nacional, repartidos en 92 encuentros. Además, otros 18 tantos en la segunda neerlandesa con el Volendam. Se formó en las categorías inferiores de La Spezia, el club de su ciudad, y las del Inter de Milán, de donde salió traspasado por 7 millones al Sassuolo.