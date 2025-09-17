Mulattieri: «Me gusta tener libertad sobre el campo, moverme, no tener demasiadas limitaciones»

Se estrenó con gol en Butarque y, desde entonces, Samuele Mulattieri (La Spezia, 2000) no se ha bajado de la titularidad en un Deportivo al que espera conducir a Primera División. Busca en A Coruña su tercer ascenso. La empresa es mayúscula, acorde a la historia de un club que, cuando le llamó, no necesitó «pensar dos veces» la oferta. Está donde le quieren

Ha debutado con gol y después ha jugado dos partidos de titular. ¿Cómo está? ¿Qué tal va el proceso de adaptación?

Todo bien, me encuentro genial. Estamos entrenando todos bien y venimos de dos victorias. Tenemos todas las condiciones y debemos continuar así. Yo me encuentro bien, mis compañeros son jugadores muy fuertes, pero sobre todo buenas personas. Intento integrarme, aprender el idioma, adaptarme a la ciudad y al tipo de juego, que es distinto al italiano.

¿Tener a Quagliata es una ayuda?

Sí, con él me entiendo bien. Ya habíamos jugado juntos en la selección [categorías inferiores]. Es bonito tener aquí a un compatriota.

¿Qué le ha parecido hasta ahora el equipo? ¿Algún jugador le ha sorprendido en el campo?

Hay muchos futbolistas muy buenos. Todos tienen un gran nivel. Creo que los necesitamos a todos para alcanzar nuestro objetivo e intentar ganar todos los partidos. Lógicamente no sé si lo lograremos, pero debemos intentarlo, sobre todo entrenar bien durante la semana. Pero todos son muy buenos: Yeremay, Luismi, Mella...

¿Qué le pide Hidalgo?

El míster quiere intensidad, también que aporte profundidad. Acercarme a jugar con el equipo. Que estemos muy concentrados, y ser una escuadra agresiva al tiempo que un equipo de calidad.

¿Hacer un gol el día del debut siempre es importante para un delantero?

Desde luego. Fue un buen debut. Estoy contento. Ahora debo seguir esforzándome para que lleguen más goles.

¿Piensa mucho en las cifras? ¿Le da vueltas en su cabeza?

Lo normal. Sobre todo pienso en trabajar para el equipo. Intento jugar lo mejor posible, cumplir con mi papel. Después llegarán.

A veces a un delantero solo se le valora por las cifras y no por el trabajo que hay detrás.

Es normal. Un atacante debe hacer goles. También lo demás. No debe ser una obsesión, sino una situación más. Lo más importante trabajar para el equipo.

¿Cómo fue su llegada este verano al Deportivo?

Me habló mi representante del interés. Nada más decírmelo, yo ya no tuve ninguna duda. El Deportivo es un equipo histórico, un club con un gran pasado. Desde que llegué me han acogido bien. Tanto el director deportivo, como Massimo [Benassi], que me explicó un poco cómo funcionaba todo y cómo era el ambiente del club. Me enseñaron el centro deportivo, la ciudad, Abegondo, que es increíble. Tenemos todo lo necesario para lograr el objetivo.

¿Se veía intentándolo en la Serie A? ¿Cómo sintió el tener que salir del Sassuolo?

No me preocupa. El Deportivo mostró un gran interés por mí. Quiero jugar donde me quieren para jugar y el Dépor estuvo muy pendiente de eso. Tanto con el director deportivo [Fernando Soriano] como Massimo Benassi. No he necesitado pensarlo dos veces. Vinieron y he aceptado la propuesta.

¿Conocía la historia del club?

Claro, conocía la escuadra y su historia. No fue una decisión difícil porque es un equipo grande.

¿En Italia todavía se habla del Dépor?

Mucho, sobre todo de la victoria ante el Milán.

¿Qué objetivos se han marcado para la temporada?

Creo que se decidirán a medida que la temporada vaya avanzando. Ahora venimos de ganar dos partidos, debemos continuar así. Después ya veremos en unos meses en qué posición estamos y entenderemos a dónde podemos llegar.

¿En el vestuario se habla del ascenso a Primera?

Hemos ganado, y siempre que se vence se está feliz. Ganar ayuda a ganar. Debemos aprovechar esta ola de felicidad para seguir así.

¿Existe presión por el objetivo? ¿Puede convivir con ella?

¿Con la presión? Sí, como dije antes, nos centramos en intentar ganar todos los partidos. La presión es bella. La adrenalina y la presión son parte del deporte. Debemos convivir con ella y debe ser una espina que nos ayude a hacerlo mejor.

Usted lleva dos ascensos. ¿Cuál es la clave?

La clave, digamos, es afrontar todos los partidos del mismo modo. Intentar ganar siempre, manteniendo una justa dosis de presión y de tranquilidad. No hay que pensar mucho en ello, pero a la vez, hacer las cosas de manera decidida e intentar hacer todo lo posible para ganar.

¿Conocía la Liga? ¿Qué diferencias nota con la Serie B?

La conocía, pero no puedo decir si es más o menos fuerte. Es diferente. Aquí quizá hay más calidad, un poco más de intensidad. En Italia es una competición más táctica, un poco más física. En el Calcio los equipos prestan más atención a la fase defensiva, se repliegan más, tienden a ser más defensivos. Aquí, sin embargo, hay más equipos que prefieren jugar, también hay algo más de calidad.

¿Qué le ha parecido Riazor?

Es un estadio precioso, quizá el más bonito en el que he jugado como local hasta ahora.

¿Le ha impresionado la atmósfera que se genera con la afición?

Los aficionados nos dan muchísimo apoyo. Siempre son numerosos. Veo que me han acogido bien. Me gusta este tipo de ambientes, el calor que hay en la ciudad con el equipo, el que se vive en el campo.

Muchos aficionados le han apodado el pianista. Le gusta?

Ah, ¿sí? No me interesa tanto, pero prefiero que se hable de mí por aquello que hago en el terreno de juego que por lo que hago fuera. ¿El piano? No tengo uno aquí, quizá haya, ya veremos.

Nació en La Spezia. ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Empecé en un pequeño equipo cercano a mi pueblo que se llamaba Sanzanese, ahora tiene otro nombre. Estuve allí hasta Secundaria. Con 12 o 13 años entré en la cantera del Spezia Calcio, donde jugué hasta los 17. Allí llegué a jugar en el primer equipo, incluso a marcar gol. Después ya fiché por el Inter y me mudé a Milán.

¿En quién se fijaba en aquella época?

Ibrahimovic era mi ídolo cuando era pequeño, también Milito.

¿Entonces ya era delantero?

Cuando era adolescente jugaba en la banda, pero luego me fui centrando poco a poco, primero era un trequartista. Después ya en el Primavera del Inter [equipo filial] empecé a jugar de delantero centro en un 3-5-2, con dos atacantes. En Países Bajos, Wim Jonk me puso de ariete en un 4-3-3, delantero puro, un 9.

Durante unos meses estuvo entrenando con el primer equipo del Inter. ¿Cómo fue la experiencia con ellos?

El Inter es mi club. Siempre he sido aficionado interista, por lo que estar allí para mí era increíble. Allí firmé mi primer contrato profesional e hice dos años en el Primavera. Estuve muy bien allí. Solo tengo palabras de agradecimiento al Inter.

Durante esa etapa entrenó con Antonio Conte.

A veces subía a entrenar. Había muy buenos jugadores. Pude aprender muchísimo de ellos y con míster Conte. Había auténticos fenómenos en aquel equipo. Fue un gran aprendizaje.

Conte puso de moda el sistema de cinco defensas, y ahora Hidalgo a veces también lo utiliza.

Lo importante no es tanto el sistema, sino como lo interpretamos. Me gusta la idea que tenemos, la intensidad, y después el esquema táctico. Tenemos varias formaciones, digamos, pero lo que cuenta es cómo lo interpretamos durante el partido.

¿Usted está cómodo en el rol y en lo que practica el equipo?

A mí me gusta tener libertad sobre el campo. Por ejemplo, si juego, me gusta moverme por todo el frente ofensivo, alejarme, atacar la profundidad, no tener demasiadas limitaciones tácticas.

Tiene un hermano pequeño, Nicola. ¿Hablan mucho?

Sí, tengo una gran relación con él. También juega al fútbol y es un buen futbolista. Algunos dicen que es mejor que yo, pero hasta ahora no ha llegado a mi nivel (se ríe). Creo que sí es un buen jugador. De pequeños jugábamos juntos en casa, siempre.

¿Es muy familiar?

Sí, la familia es muy importante. Claramente un poco duele tener a la familia y a todos lejos. Se les echa de menos. Pero al mismo tiempo, este es mi trabajo, por lo que debo pensar en jugar.

Vía: La Opinión A Coruña