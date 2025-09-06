Mulattieri, un faro en la zaga rival

Samuele Mulattieri se presentó en Riazor después de salvar al Deportivo en sus primeros 45 minutos en Butarque. Ante el Leganés fue el faro que iluminó, con sus cabezazos, a un equipo desnortado que pedía una referencia en el área. En su estreno en su nueva casa, el ariete italiano volvió a hacer gala de sus virtudes en el juego aéreo. Fue el mayor foco de peligro de un Dépor que se ahogó en un vaso de agua en la primera parte contra el Sporting. No marcó, esa responsabilidad se la quedó Barcia en el segundo tiempo, pero enseñó unas armas con las que el Deportivo promete dar muchos problemas a los rivales.

Los pupilos de Antonio Hidalgo encallaron ante el Sporting en el primer tiempo. Los asturianos se enrocaron en un juego interior en el que el Dépor tampoco fue capaz de encontrar soluciones. Luismi y Yeremay tendieron a moverse hacia dentro para encarar o centrar. En la primera, del canario, salió de sus botas un centro que Mulattieri cabeceó sin dudarlo y solo Yáñez evitó el 1-0. Tres minutos necesitó el italiano para enseñar en Riazor las virtudes que le hicieron destacar en la Serie B con el Sassuolo.

La falta de soluciones en el juego dinámico y la escasez de desborde en los costados limitó la influencia del italiano a balón parado, aunque volvió a acariciar su primera diana en Riazor Se deshizo de su par con un reverso y su cabezazo rozó el larguero.

Su partido acabó poco después de iniciar el segundo acto. No tuvo tiempo de beneficiarse de los centros de Quagliata, que entró más tarde y que sí encontró en Eddahchouri a un rematador menos certero que su compatriota. Aunque el triunfo lo decantó Barcia, Mulattieri dejó su tarjeta de presentación como el nuevo faro de referencia del ataque del Dépor.