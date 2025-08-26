Mulattieri, el delantero pianista que aprendió a tocar por la pandemia: "Me ayuda a relajarme"

Samuele Mulattieri ya está en A Coruña para unirse al Deportivo, su segundo reto internacional tras pasar por el Volendam, con el que anotó 18 goles en la segunda categoría del fútbol neerlandés. Entonces, con las limitaciones de la pandemia y en su primera experiencia viviendo solo, empezó a cultivar una de sus grandes pasiones: el piano.

"Con Stefan tocábamos a menudo en la habitación juntos; me regaló entradas para el concierto de Ludovico Einaudi, que somos dos apasionados de su música", exlica el jugador en una entrevista realizada al canal 'Chiamarsi Bomber' el pasado mes de mayo, en la que repasa su carrera y sus inicios musicales. "En realidad nació después del Covid, cuando al regresar entrenaba con el primer equipo [del Inter de Milán], estábamos en una casa en Cormano con tres chicos y había un piano allí. De todos modos la pasión por la musica siempre la he tenido, por lo tanto empecé a probar, digamos, a rasgar entre comillas, y después empecé a tomar algunas clases. De ahí me nació la pasión".

El delantero de 24 años reconoce que hoy en día tocar el piano le sirve para "relajarse" o para "distraer la cabeza" cuando está en casa. Entre otras pasiones, reconoce que cuando está en casa le gusta leer, ver películas, estar con la familia y amigos. "Leo muchos libros y veo bastantes películas, con eso basta", expresa en la entrevista.

Militto e Ibrahimovic, sus dos ídolos

Nacido en La Spezia, Mulattieri tiene sangre interista. Ya antes de recalar en el conjunto milanés sentía admiración por ambos. "Recuerdo perfectamente cuando Ibra jugaba en el Inter era mi íolo con el número 8", recuerda.