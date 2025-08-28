Mulattieri se apunta a Butarque: "Estoy física y mentalmente bien"
El ariete cree que jugar en España será "un paso hacia adelante"
Xane Silveira
Samuele Mulattieri no tuvo dudas cuando le llamó el Deportivo. El reto de jugar en España, la historia del club y la necesidad de reivindicarse han traído al ariete a A Coruña pese a "tener otras ofertas en Italia". El jugador del Sassuolo, cedido hasta final de temporada, cree que LaLiga Hypermotion será "un salto hacia adelante". No se pone más objetivos que "entrenar lo mejor posible cada jornada, mejorar y lograr los mejores resultados posibles".
El ariete fue presentado junto a Fernando Soriano, quien repasó la actualidad del mercado y explicó que la opción de compra será obligatoria en caso de ascenso y "otras situaciones, como los goles". El ariete ya se pone a disposición de Hidalgo para el partido de este lunes ante el Leganés: "Estoy física y mentalmente bien. Buscaré dar lo mejor de mí para que el míster decida".
Antes de llegar al club, habló con Giacomo Quagliata, con quien coincidió en las categorías inferiores de Italia: "Nos conocimos jóvenes, le escribí antes de venir. Me habló genial de todo. Me dijo que el estadio y la ciudad deportiva era preciosa, la estructura es de altísimo nivel y creo que estaré bien. Espero poder tener grandes resultados.
