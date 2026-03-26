La mujer de Toshack explica su estado de salud: "El Covid le dejó unas secuelas muy fuertes. Es algo lógico en una persona de 77 años, se le olvidan las cosas"

Mai Angulo, mujer de John Toshack desde hace 33 años, quiso salir al paso de las recientes declaraciones de Cameron, hijo de John, sobre un supuesto deterioro de la memoria de su padre. La pareja vive retirada en una masía en Besalú, Girona, donde John se recupera de las graves secuelas que le dejó el Covid-19 en 2022.

"John, como dice él, no es ya el pollo de primavera que llegó a San Sebastián en el año 85, pero aquí está intentando mejorar cada día de las terribles secuelas que le dejó la enfermedad", explica a 'El Diario Vasco'. La mujer del exentrenador del Real Madrid o la Real Sociedad recalca que "está muy tranquilo. El domingo celebramos su 77 cumpleaños y estaba muy contento".

Mai recuerda los momentos más difíciles tras la enfermedad: "Es cierto que el Covid le dejó unas secuelas muy fuertes, tanto físicas como mentales. Pasamos momentos terribles, con John sedado en la UVI sin saber cómo iba a evolucionar. Él siempre dice que estuvo más de diez días fuera de este mundo y cuando volvió, no entendía nada. No sabía qué le pasaba ni dónde estaba".

John Toshack durante un entrenamiento de la Selección de Gales / EFE

La recuperación de John fue dura y lenta. "La enfermedad afectó mucho su movilidad y también su memoria. Le costó muchísimo hacer la rehabilitación, pero con esfuerzo fue mejorando poco a poco. Cada paso que daba era un triunfo", señala Mai.

Desde entonces, la pareja se trasladó a Besalú, donde Mai acondicionó la masía para que John pueda disfrutar de una vida cómoda. "Aquí vive tranquilo, con buen tiempo la mayoría de los días, trabajamos en la huerta y puede salir al jardín o a la piscina sin obstáculos. Tiene días mejores y peores, pero eso es lógico a sus 77 años. Yo estoy aquí para ayudarle mañana, tarde y noche, y los médicos nos acompañan en todo momento".

Sobre las palabras de Cameron, hijo de John, Mai comenta: "Me ha sorprendido mucho que diga eso. Él lleva dos años sin ver a su padre y solo habla con él muy de vez en cuando por teléfono".

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"El 18 de abril John estará con su camiseta de la Real animando al equipo en su final de Copa. En su nombre, mando un abrazo a todos. Estoy volcada con John para que tenga la mejor vida posible. Es el amor de mi vida y nunca me separaré de él. Juntos salimos de aquellos terribles días y juntos seguiremos siempre en nuestra casa", asegura.