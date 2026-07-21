La muestra de respeto de Tomás Guasch a Ferran Torres: "Tiene que recibir el trato de Iniesta en 2010"

Ferran Torres se convirtió en el gran héroe de la selección española al anotar el gol de la final del Mundial. El extremo del FC Barcelona marcó uno de los goles más importantes de la historia de España, el gol que nos dio la segunda estrella y que se recordará para toda la vida. Pero la vida de Ferran Torres a nivel deportivo no ha sido siempre un camino de rosas.

El de Foios ha sido duramente criticado a lo largo de su carrera. Primero, en el Barça, cuando no estaba acertado de cara a portería en los primeros años en el club. En el Mundial, también, tras el partido de Cabo Verde o el fallo en el mano a mano frente a Uruguay. Pero si algo ha demostrado Ferran, es que tiene una mentalidad diferente, como nadie, que le ayuda a sobreponerse cuando la adversidad no le acompaña.

El reconocimiento que merecería

Tomás Guasch, periodista, defendió al azulgrana y sostiene que, como se hizo con Iniesta en 2010, merece un reconocimiento similar. El periodista considera que el delantero debería recibir una gran ovación en cada estadio que visite por todo lo que ha vivido a lo largo de su carrera. "Me gustaría que este chico recibiera el trato que tuvo Iniesta en el 2010. Y en donde apareciera este muchacho, la gente le aplaudiera", decía.

Según explicó, el atacante atravesó una etapa muy difícil que incluso le llevó a sufrir una depresión antes de lograr recuperar su mejor versión."Este tipo está en la historia del fútbol español para siempre", destacando el impacto que, en su opinión, ya ha dejado el extremo del Barça y de la selección.

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Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

Guasch considera que su capacidad para superar momentos complicados lo convierte en un modelo para quienes siguen el fútbol y para muchos jóvenes deportistas. "Yo creo que este chico tiene que ser un ídolo de verdad para el fútbol español", insistía.