Muere Josep Barcons, presidente honorífico del CF Damm

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento, este domingo, de Josep Barcons, quien fue presidente durante más de medio siglo del CF Damm y que desde 2011 ejercía como presidente honorífico del club barcelonés. A los 95 años, se marchó en paz, con la ilusión de haber visto cumplido su sueño: la Ciudad Deportiva CF Damm.

Josep Barcons nació el 7 de diciembre de 1930. En 1954, su padre, Francisco Barcons, trabajador de Damm, fundó el CF Damm junto a dos compañeros. Aquel fue el inicio de un vínculo inseparable entre Josep y la entidad cervecera. Ya en la década de los sesenta asumió la presidencia del club, etapa en la que impulsó su crecimiento y situó el nombre de Damm entre las grandes referencias del fútbol base español.

Barcons fue una figura clave en el crecimiento del club de la estrella, al que dedicó gran parte de su vida con una vocación incansable y un compromiso absoluto. Bajo su liderazgo, la entidad experimentó una profunda transformación tanto a nivel deportivo como institucional, consolidándose como un referente en el fútbol formativo.

Josep Barcons destacó por su capacidad para fortalecer las relaciones institucionales del club y por su visión a largo plazo. Implantó la identidad y la filosofía del CF Damm en todas sus áreas. Un legado que, a día de hoy, sigue plenamente vigente y marca el rumbo de la entidad.

Sin lugar a dudas, fue mucho más que un simple presidente. Fue un referente humano y deportivo, una figura esencial en la historia del CF Damm y una persona profundamente respetada y querida dentro del mundo del fútbol.