Movistar Plus continuará ofreciendo los partidos de la Copa del Rey tras su acuerdo con RTVE

Movistar Plus+ continuará ofreciendo la Copa del Rey MAPFRE las dos próximas temporadas (2025-26 y 2026-27) tras alcanzar un acuerdo con RTVE, según informó la plataforma este jueves.

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LALIGA adjudicó este miércoles el Lote 1, Opción A a la Corporación RTVE, lo que le otorga los derechos en exclusiva de hasta 116 partidos por temporada del torneo, exceptuando la fase previa y la final.

Según informa la plataforma en un comunicado, a lo largo de la competición, Movistar Plus+ realizará una completa cobertura que incluirá narraciones en directo con los expertos de la plataforma, realización multicámara y los espacios con los mejores análisis, resúmenes y declaraciones de los protagonistas, lo que conformará un despliegue total que permitirá a los aficionados vivir cada ronda con una experiencia inmersiva de máxima calidad.

En total, Movistar Plus ofrecerá un mínimo de 55 partidos, desde segunda elección en adelante ya que RTVE se reserva la primera elección y emitirá un partido por ronda. A estos 55 habrá que sumar la emisión personalizada de los cuatro partidos de semifinales (en simulcast con RTVE).