Copa del Rey
Movistar Plus continuará ofreciendo los partidos de la Copa del Rey tras su acuerdo con RTVE
La plataforma emitirá un mínimo de 55 partidos de segunda elección en adelante ya que la primera estará reservada al ente público que emitirá un partido por ronda
Sport.es
Movistar Plus+ continuará ofreciendo la Copa del Rey MAPFRE las dos próximas temporadas (2025-26 y 2026-27) tras alcanzar un acuerdo con RTVE, según informó la plataforma este jueves.
El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LALIGA adjudicó este miércoles el Lote 1, Opción A a la Corporación RTVE, lo que le otorga los derechos en exclusiva de hasta 116 partidos por temporada del torneo, exceptuando la fase previa y la final.
Según informa la plataforma en un comunicado, a lo largo de la competición, Movistar Plus+ realizará una completa cobertura que incluirá narraciones en directo con los expertos de la plataforma, realización multicámara y los espacios con los mejores análisis, resúmenes y declaraciones de los protagonistas, lo que conformará un despliegue total que permitirá a los aficionados vivir cada ronda con una experiencia inmersiva de máxima calidad.
En total, Movistar Plus ofrecerá un mínimo de 55 partidos, desde segunda elección en adelante ya que RTVE se reserva la primera elección y emitirá un partido por ronda. A estos 55 habrá que sumar la emisión personalizada de los cuatro partidos de semifinales (en simulcast con RTVE).
Partidos que emitirá la plataforma para la primera Ronda Copa del Rey
Martes 28 octubre
- CE Constancia-Girona FC. 19:00h
- Ourense-Real Oviedo. 19:00h
- UD Macarena-Valencia CF. 20:00h
- CF Inter Valdemoro-Getafe CF. 20:00h
- SD Negreira-Real Sociedad. 21:00h
Miércoles 29 de octubre
- CD Sant Jordi-CA Osasuna. 19:00h
- UD Los Garres-Elche CF. 19:00h
- Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca. 20:00h
- CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF. 21:00h
- CD Yuncos-Rayo Vallecano. 21:0h
Jueves 30 de octubre
- Puerto de Vega CF-Celta. 19:00h
- Orihuela CF-Levante UD. 19:00h
- Getxo CD-Deportivo Alavés. 20:00hh
- CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol. 21:00h
- Atlético Palma Del Río CF-Real Betis Balompié. 21:00h
