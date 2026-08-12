José Mourinho (63 años) recuerda qué pensaba de Pep Guardiola cuando coincidieron en el Barça: "Era un jugador muy inteligente"

Mourinho y Guardiola se conocían mucho antes de empezar a enfrentarse como entrenadores. Los dos coincidieron en el Barcelona a finales de los noventa, cuando el portugués todavía era un joven asistente y Pep uno de los jugadores del equipo. Con los años, sus caminos se separaron y volvieron a cruzarse, esta vez desde los banquillos del Real Madrid y el Barça.

Aunque después acabaron siendo grandes rivales, el entrenador del Real Madrid ya se había fijado en Guardiola cuando todavía era futbolista. En una entrevista concedida a 'Vanity Fair' el portugués recuerda que le llamaba la atención su forma de entender los partidos y la inteligencia que mostraba sobre el terreno de juego: "Me daba cuenta de que Pep era un jugador muy inteligente, por su forma de jugar y de interpretar el partido".

Guardiola y Mourinho, durante su etapa azulgrana. / ·

Después llegaron los enfrentamientos entre ambos y unos Clásicos que se vivieron con una intensidad enorme. Mourinho disfrutaba de esa rivalidad y siempre ha reconocido que aquellos encuentros los vivía de una manera muy diferente a la de cualquier aficionado: "Yo no los veía, los jugaba. Y me encantaba", explicó el portugués, que comparó aquella época con las grandes rivalidades que han protagonizado Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Ahora, años después de aquellos encuentros, Mourinho vuelve a recordar esa etapa en su nuevo documental de Netflix, aunque uno de los momentos que más está dando que hablar tiene que ver con su manera de entender el fútbol y, sobre todo, con lo que piensa hacer en los próximos años.

El portugués no se plantea alejarse de los banquillos y asegura que todavía tiene ganas de seguir compitiendo y ganando títulos: "Ni siquiera puedo imaginar cuándo voy a dejar de dedicarme al fútbol. Yo digo 10 años más, pero tal vez más de 10. Es divertido. Quiero ganar más títulos. Quiero hacerlo en lugares donde nunca he estado y quiero hacerlo en lugares donde ya lo hice antes".

Mourinho y Guardiola protagonizaron duelos con mucha polémica en su etapa en Barça y Madrid / Agencias

Mourinho también explica que no se imagina una vida alejada del fútbol, ya que lo que realmente le gusta es seguir viviendo el ambiente de los grandes estadios y la competición al máximo nivel: "Mi mundo es entrar a un estadio de fútbol con 50.000 o 90.000 aficionados. He tenido 100.000. Ese es mi mundo. Sin el fútbol, siento que me falta algo".

Y es precisamente cuando habla de los años sabáticos cuando aparece el dardo a Guardiola. El técnico catalán ya decidió parar después de su etapa en el Barcelona y ahora ha vuelto a tomarse un tiempo tras poner punto final a su larga etapa en el Manchester City, algo que contrasta con la forma en la que Mourinho entiende su profesión.

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"Algunos tipos necesitan un año sabático, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, un año sabático significa debilidad. No me hables de años sabáticos. Nunca necesito descansar. Descansaré cuando me muera", declara el entrenador del Real Madrid.