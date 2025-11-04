Mounir Nasraoui le pide matrimonio a su pareja de 23 años

El pasado sábado, Mounir Nasraoui volvió a ser protagonista en las redes, pero esta vez, por un motivo mucho más personal. El padre de Lamine Yamal, quien suele compartir momentos familiares, bromas y su pasión por la cocina, sorprendió a todos sus seguidores con una publicación inesperada en su cuenta de Instagram.

En la imagen, Mounir aparece en la terraza de su casa acompañado de una joven llamada Khristina. Hasta ahí, podría parecer una foto más de su día a día, pero los detalles hicieron que la publicación se volviera viral. Junto a la fotografía, incluyó dos emojis que lo dijeron todo: un corazón negro y un anillo de compromiso, símbolos que confirmaban que algo importante estaba ocurriendo en su vida sentimental.

'Hustle Hard', se casa

Los seguidores no tardaron en interpretar el mensaje: todo apunta a que Mounir ha decidido dar el paso hacia el matrimonio con Khristina, una joven de 23 años que lleva un tiempo apareciendo en sus redes. Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas, la publicación deja entrever que la boda podría estar más cerca de lo que se pensaba.

La pareja ya había compartido algunas imágenes juntos meses atrás, confirmando así su relación. Mounir, de 39 años, y Khristina, de 23, parecen haber hecho oídos sordos a las críticas y comentarios sobre su diferencia de edad. En lugar de esconderse, han optado por vivir su relación con naturalidad y mostrarla con orgullo ante sus seguidores.

Como era de esperar, la publicación generó una gran cantidad de reacciones. Entre los comentarios hubo opiniones divididas, aunque la mayoría de mensajes estuvieron cargados de cariño y felicitaciones. “Menuda combinación” o “Muchas felicidades” fueron algunas de las frases más repetidas en apoyo a la pareja.

Mounir vive un gran momento personal

Mounir Nasraoui, conocido también por su cercanía y humor en redes, ha sabido ganarse el cariño de una parte del público gracias a su autenticidad. Su forma de compartir la vida familiar de Lamine Yamal, siempre con orgullo y buen humor, ha hecho que su perfil gane notoriedad con el paso del tiempo.

Por su parte, Khristina mantiene un perfil más discreto, aunque su presencia en las redes de Mounir ha ido aumentando. En las últimas semanas se la ha visto acompañándolo en distintos eventos, dejando claro que su relación atraviesa un momento muy especial.