Morata: “Se me pasó por la cabeza el simular lesiones para no tener que estar"

Álvaro Morata reflexiona sobre la depresión y los ataques de pánico que padeció en su recta final en el Atlético de Madrid y cómo afrontó su recuperación con ayuda de una especialista en el documental 'Morata: no saben quién soy' de 'Movistar Plus', estrenado el martes.

Uno de los factores que afectó a su estado psicológico fue la presión mediática y las críticas e insultos recibidos contra él y su familia durante meses por una parte de la afición en los estadios, en su vida personal y en las redes sociales, lo que le llevó a plantearse su continuidad en la Selección.

"¿Compensa que a cada sitio por donde vaya en España con mi familia tenga episodios desagradables y que la gente te vacile, se insulte y se ría de ti? No sé si compensa tanto ¿Compensa seguir viniendo a la selección para que en los estadios en los que juegas con la camiseta de la selección te insulten y te piten? No compensa”, argumenta. Tras conquistar la Eurocopa, llegó a pensar que “la gente sería más respetuosa”.

“Es una posibilidad que no esté en septiembre”, dijo el ariete sobre su continuidad con ‘La Roja’ con vistas al Mundial del próximo año. El pasado mes de octubre confesó sus problemas de salud mental, lo que influyó en su decisión de irse del Atlético y fichar por el Milán, del que meses después saltó al Galatasaray: “Tenía miedo de todo. Tenía muchos pensamientos horribles, autodestructivos. Se me pasó por la cabeza el simular lesiones para no tener que estar. Tu cabeza te propone cualquier tipo de cosas que te haga evitar lo que te hace sufrir. Era como si estuviera en una habitación negra en la que todo el mundo me estaba mirando fijamente a mí. Mi cabeza me mandaba todo el rato señales y mensajes y voces diciéndome cosas horribles”, relata.

Acudió a una psiquiatra que le recomendó su pareja para tratarse el 12 de abril, dos meses antes del comienzo de la Eurocopa. “Cuando le vi, estaba con un sufrimiento increíble, con muchísimo estrés y con una depresión muy profunda (…) No quería ir a la Eurocopa y quería dejar el fútbol (…) No tenía piel que le protegiera de todos los comentarios o las hienas del mundo”, narra la psiquiatra Pilar de Castro Manglano, de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

Morata señala que, además de la medicación que tomó, pudo afrontar la Eurocopa con el apoyo de personas como el exjugador Andrés Iniesta, quien también sufrió un cuadro de depresión como jugador. También valoró el apoyo del seleccionador, Luis de la Fuente: “Estaba en el sitio más oscuro donde una persona puede estar y confió en mí. A nivel humano, ha sido el mejor entrenador que he tenido, porque ha sabido no solo entender mi problema, sino compartirlo y vivirlo como si fuera una cosa suya”.

En el documental, interviene Alice Campello, quien enfatiza lo duro que es soportar las ofensas que recibe Morata. "Es duro ir a un estadio y que haya mucha gente que te insulta o ir por la calle y que te insulten o decir a los niños cosas (…) Me decía que solo con tocar la pelota le entraba la ansiedad. Ya había pasado por eso y le llevé a la psiquiatra que me ayudó”, revela.

Álvaro Morata habló sobre la final perdida de la Nations League frente a Portugal / Agencias

De su separación con Morata después de la Eurocopa, la atribuyó a que “ninguno de los dos estaba estable mentalmente”. “No estaba feliz conmigo misma y él no estaba feliz consigo mismo. ¿Cómo vas a estar bien junto a alguien si no puedes dar lo mejor de ti? Solo puedes dar cosas negativas, es normal que cualquier persona choque, no es sano. No siento que ha habido una crisis de falta de amor, sino simplemente dos personas que no estaban bien”, esgrime.

Según Morata, si seguía con Campello “podía poner en riesgo otra vez el coger otra depresión”, por lo que decidió irse a Milán. La pareja se rehizo a comienzos de este año. “Ha habido momentos donde era odio máximo y otros mejor, pero cuando la rabia se va, siempre gana el amor”, se congratula Campello, con quien Morata tiene cuatro hijos.