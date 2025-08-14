Monterrubio confirma que el Córdoba CF ya ha inscrito a todos los fichajes y que habrá alguna salida más en forma de cesión

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, confirmó que el club ya tiene inscritosa los 24 jugadores con ficha en la primera plantilla –todos menos Dani Requena, que tiene ficha con el filial-, por lo que Iván Ania podrá disponer el próximo lunes de todos los jugadores que estén disponibles físicamente para saltar al campo.

Monterrubio resaltó precisamente que “con la que está cayendo el Córdoba a estas alturas de la pretemporada, nosotros, antes del inicio del primer partido, pues afortunadamente tenemos a todos los jugadores inscritos, los que ya pertenecían a la plantilla en la temporada pasada y tienen contrato, los que han sido renovados durante este periodo y los nuevos, así que afortunadamente para nosotros estarán todos a disposición del míster el próximo lunes”.

El CEO del club reiteró que siguen atentos al mercado, pues actualmente hay todavía una ficha disponible en la primera plantilla, pese a que no ve lógico que el mercado siga abierto con la liga empezada, pues considera que “para mí eso no tiene sentido, pues creo que hay tiempo más que suficiente para hacerlo todo en el mercado. Nos sobran muchos días porque el mercado se mueve al principio, se mueve al final y ahora los partidos igual condicionan algún tipo de decisión”.

Una salida en forma de cesión

El directivo blanquiverde señaló que todavía saldrá algún jugador más cedido, pues apuntó que “tendremos alguna salida en forma de cesión para jugadores que deben disfrutar de minutos, que pensamos que no van a tener minutos con nuestro primer equipo y entonces creemos que deben tenerlos en equipos de Primera RFEF”.

También mostró su satisfacción por los refuerzos que ha cerrado el club al apuntar que “estamos muy contentos y creo que hablo en nombre de todos, incluido el míster, con el mercado que hemos hecho”.

Monterrubio también habló sobre la posible salida del club de algún jugador que se encuentra actualmente en la plantilla. El sevillano apuntó que no temen a la llegada de ninguna oferta porque “primero porque tenemos los contratos, creo que suficientemente bien amarrados, y segundo porque creo que además nos hemos protegido deportivamente ante posibles situaciones, con lo cual no tenemos ningún temor a eso”.

Su opinión sobre el tema Calderón

También dio su opinión sobre la ruptura del contrato de José Manuel Calderón con el Nástic de Tarragona tras salir del Córdoba CF. Monterrubio le deseó lo mejor al jugador porque “ha sido uno de nuestros jugadores, ascendimos con él y queremos lo mejor para él. Cometió un error y ya se ha disculpado creo que en muchas ocasiones. Es un tema sabido que desgraciadamente tuvo mucha repercusión en su momento, así que esperamos que Calde encuentre lo antes posible un equipo y pueda disfrutar y seguir creciendo como futbolista porque para nosotros es uno de los nuestros y solo tenemos palabras de agradecimiento para él”.