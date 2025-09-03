Monterrubio: "(El Arcángel) es un estadio antiguo, viejo y obsoleto, sin ninguna duda”

Otro de los temas que acometió Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, sobre la actualidad en torno a la entidad cordobesista fue el de las instalaciones. Cuando se le preguntó al dirigente por la situación de El Arcángel, no dudo en afirmar que éste es un estadio “antiguo, viejo y obsoleto, sin ninguna duda”. Monterrubio, con media sonrisa, comentó que “el estadio lo conocéis todos y todos los cordobesistas que vienen habitualmente al estadio saben cómo está. Eso es una de las prioridades de la propiedad, acometerlo en la medida de lo posible, pero como siempre digo, eso tiene unas incidencias y unos riesgos que tenemos que medir muy bien, porque el foco tiene que estar puesto en otro sitio”, valoró el sevillano, que centró su mirada en “el tema Ciudad Deportiva”, ya que para él “es prioritario, porque la Ciudad Deportiva tiene incidencia directa en el éxito deportivo”.

Previamente, Monterrubio recordó que una circunstancia que influye en el límite salarial deportivo que marca LaLiga se encuentra también en las inversiones y gastos que deben realizar los clubs en instalaciones. “Hemos tenido muchos gastos, muchas inversiones”. Sobre las modificaciones que ha acometido el Córdoba CF en El Arcángel este verano, el dirigente reconoció que “vamos con retraso en alguna de ellas. Con respecto, por ejemplo, a videomarcador, esperamos que durante este mes esté solucionado, igualmente que el LED. Hoy y mañana se están haciendo actualizaciones sobre la orientación de la iluminación para corregir algunas sombras que teníamos. Hay una lista de prioridades, pero evidentemente esas prioridades están en esa lista pendientes de evolución, posibles presupuestos, desarrollo de la temporada, etcétera. Tenemos muchísimos sitios donde invertir porque el estadio lleva 33 años sin hacer ningún tipo de actualización”, recordó.

Además, Monterrubio puso en valor el aumento del límite salarial deportivo de la plantilla, que subió en más de un 30%, a pesar del “gran número de inversiones que nos hemos visto en la mayoría de los casos obligados por normativa y en otros porque era absolutamente necesario. Hablo de iluminación LED, césped, sistema de riego, palcos de preferencia, videomarcadores, LED de preferencia, comedor del primer equipo, gimnasio, etcétera”.

“Es decir, que descontando todas estas inversiones y gastos que han sido bastante importantes, hemos conseguido aumentar un 31% el límite coste plantilla que, como siempre he dicho desde el primer día, es el foco y lo más importante es el verde”, remarcó el dirigente del Córdoba CF.

Finalmente, se le preguntó a Monterrubio por el aumento en el patrocinio del Ayuntamiento, que llegará esta temporada a los 544.000 euros, según informó Cordópolis. “Valoramos muy positivamente, lógicamente, el patrocinio municipal, también el de la Diputación. Me gustaría destacar que, salvo nuestra propiedad, Baréin va vinculado a nuestra propiedad, porque Bahrain Victorious es país, no es Infinity, salvo eso, todo lo que llevamos en nuestra equipación oficial son entidades, instituciones públicas o empresas cordobesas. Así que valoramos muy positivamente esa noticia que ha salido. Se lo agradecemos mucho y seguimos en la línea de crecimiento. Tenemos que seguir creciendo también en esa línea de patrocinio”, opinó el CEO del Córdoba CF.