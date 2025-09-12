Monterrubio apunta al futuro del Córdoba CF: más mejoras en El Arcángel, Ciudad Deportiva y cantera

El Córdoba CF vivió este viernes algo más que la puesta de largo de su último fichaje. La presentación de Jan Salas sirvió también como escenario para abrir una ventana al presente y al futuro de la entidad, casi en todos los aspectos. Antonio Fernández Monterrubio, CEO blanquiverde, tomó la palabra para desgranar las conclusiones de su reciente viaje a Baréin, donde se reunió con la propiedad para abordar algunos de los pilares que marcan el rumbo del club: la sostenibilidad económica, la mejora de infraestructuras -con El Arcángel en el centro del debate- y el esperado proyecto de la nueva Ciudad Deportiva.

La visión de la propiedad

Y es que el dirigente cordobesista quiso destacar la calma con la que el grupo inversor sigue la evolución del club. «Acabo de llegar de Baréin. Es una visita habitual, de las que hago cada cierto tiempo para comentar la marcha del club, transmitir información... Son gente muy tranquila, no lo viven con esa pasión del día a día. Eso les hace tener la cabeza más fría. Están muy contentos de cómo va el equipo y, sobre todo, lo que se está creando», señaló. La identificación de la afición con el proyecto es, en palabras del sevillano, uno de los puntos que más valoran desde el país del Golfo Pérsico. «Nuestro proyecto sigue creciendo y son ambiciosos, aprietan para que sigamos trabajando duro».

Uno de los asuntos centrales fue, una vez más, la construcción de la nueva Ciudad Deportiva, un proyecto clave para consolidar la estructura de la entidad. «Es un tema que está encima de la mesa. Tenemos reuniones pendientes con el alcalde para seguir avanzando, que no es fácil. Va más lento de lo que a todos nos gustaría, pero hay voluntad por todas las partes. Espero que pronto tengamos cosas que comunicar y hechos concretos», explicó Monterrubio. El CEO reconoció que ya se ha descartado un suelo público concreto, aunque no la opción de contar con terrenos de carácter público en general.

En paralelo, subrayó las carencias en infraestructuras que todavía sufre el Córdoba CF. «Estamos dando pasos importantes en el estadio, pero seguimos necesitando crecer. Analizamos un plazo de tiempo. La situación deportiva nos tiene contentos, ahora es el césped el que tiene que hablar y decir hacia dónde vamos».

Cantera y recursos

El consejero delegado tampoco olvidó a la cantera, un debe histórico de la entidad en los últimos años. «Seguimos trabajando, aumentando los recursos. Pensamos que vamos creciendo en cuanto a la selección de talento, tanto de jugadores como entrenadores, que es la base para el crecimiento de la entidad», apostilló.