El Molinón rozará el lleno para acoger la visita del Córdoba CF

El Córdoba CF ya cuenta los días que le faltan para iniciar su trayectoria en la Liga Hypermotion de la temporada 25-26. El próximo lunes a las 19.30 horas debutará en El Molinón contra el Sporting de Gijón. El encuentro contará con todos los alicientes para convertirse en todo un espectáculo en todos los sentidos. En el apartado deportivo, por un lado estará un Sporting que quiere luchar por el ascenso. Por el otro, un Córdoba CF que ha mantenido la mayor parte del bloque de la pasada campaña y que se ha reforzado tan bien que ha doblado todas sus posiciones.

El ambiente en la grada será también espectacular. El Sporting acaba de anunciar que ha llegado a los 23.000 socios, una cifra acorde a un club con una trayectoria brillante, pues ha competido durante 42 temporadas en la Primera División, la última en la campaña 16-17. De esta forma ha superado los 22.873 de la pasada campaña. Hacía siete años que no alcanzaba esas cifras.

Como hasta Gijón se desplazarán al menos 500 cordobesistas, todo parece indicar que el ambiente será espectacular en la grada de El Molinón, muy cerca del lleno, pues el estadio gijonés cuenta con un aforo de 30.000 espectadores y muchos serán los aficionados que comprarán entradas para presenciar en directo este partido. El Sporting tiene abierta hasta este sábado una fase de venta de localidades reservada a sus socios. De no agotarse, a partir de este sábado arrancará la venta libre ‘on line’ para todos los aficionados que lo deseen.

Una masa social espectacular

El Córdoba CF y el Sporting tienen en común contar en esta temporada con una masa social espectacular. El club cordobés ha batido su récord de socios al llegar a los 17.370. Mientras, su rival de este lunes ha alcanzado ya los 23.000. El éxito en la captación de socios es una tónica predominante a día de hoy en la Liga Hypermotion, en España y en todo el continente.

El Málaga CF es el club que cuenta actualmente con más socios, con unas cifras que superan ya los 27.000. En la capital malagueña acaban precisamente de renunciar a ser sede del Mundial del 2030. El motivo no ha sido otro que iba a tener que cerrar La Rosaleda durante más dos años y en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga no iba a poder acoger a tanta masa social. El Ayuntamiento ya habla de construir en un futuro un nuevo estadio, ya sin las prisas de tenerlo terminado antes del 2030. Actualmente se encuentra buscando la ubicación más adecuada.

El Deportivo de La Coruña es otro club que vive unos años de masiva respuesta de sus aficionados. Más de 25.000 socios tiene ya este verano y subiendo. El Sporting es el club que cierra el podio de los clubes de la Liga con más abonados. Dos clubes más han superado los 20.000 socios, precisamente dos recién descendidos de la Primera División. Las Palmas ya lleva más de 22.000 y el Valladolid cuenta con más de 21.500.

Dos históricos cubren su cupo

Dos clubes históricos no han alcanzado los 20.000 porque la capacidad de sus estadios no se lo permite. El Racing de Santander ha cerrado la fase de captación de socios en 18.274, ya que la capacidad de El Sardinero es de 22.308.

Más curioso es el caso del Real Zaragoza, que ha levantado un campo para dos años, el Ibercaja Estadio, mientras duren las obras de la nueva Romareda que se va a construir. El terreno provisional de los maños va a contar con un aforo de 20.071, por lo que el club solo ha podido acoger a 18.010 socios. Mientras, esperará a que acaben las obras de su nuevo hogar, con una capacidad prevista para más de 43.000 espectadores.

Tres clubes andaluces de la categoría poseen menos socios que el club blanquiverde. El Cádiz roza los 17.000, el Granada tiene algo más de 16.000 y el Almería cuenta con 15.000.

El exigente arranque de los de Ania

El Córdoba CF iniciará la Liga enfrentándose a tres de los cinco clubes con más socios, pues en la primera jornada visitará al Sporting (tercero), en la segunda recibirá a Las Palmas (cuarto) y en la tercera viajará al campo del Valladolid (quinto). La Liga Hypermotion va a resultar desde luego todo un espectáculo en la mayor parte de los estadios.