La moda de los saques de banda largos: el nuevo córner del fútbol y las tácticas para evitarlos

Durante muchos años, los saques de banda largos han sido ridiculizados como una táctica anticuada, reservada para equipos que confían más en la destreza aérea que en la habilidad técnica.

El sábado, el Sunderland logró frenar a un Arsenal que venía con una racha espectacular tanto de victorias como de imbatibilidad. Tras el partido, varios medios británicos informaron de que se había empleado una táctica cada vez más común en el fútbol inglés.

Los locales habrían acercado las vallas publicitarias al campo durante el partido para reducir la distancia a la línea de banda, con el objetivo de neutralizar los potentes saques de banda largos de Declan Rice, una de las armas más efectivas del equipo londinense esta temporada.

El Arsenal es uno de los equipos más peligrosos a balón parado: esta temporada ya suma 12 goles desde córner, saque de esquina o falta, más que ningún otro conjunto de la Premier. Esas acciones representan un 68% de sus goles, lo que demuestra el papel crucial que tienen en su estrategia ofensiva.

Régis Le Bris, tras el partido, admitió su plan, aprovechando la ventaja de jugar en casa: "Intentamos cuidar los pequeños detalles para ganar el partido. Son muy fuertes a balón parado, así que buscamos reducir esa amenaza. Era importante encontrar soluciones. Nosotros también estuvimos bien. Era obvio que esta amenaza era realmente importante para este partido, y al final se equilibró".

Mukiele, especialista del Sunderland en saques de banda largos / X

La estrategia del Sunderland no es nueva. El club ya la había utilizado la pasada temporada, durante el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso contra el Coventry City, también adelantando las vallas publicitarias.

Una tendencia al alza

Según Opta, en las primeras siete jornadas se habían realizado casi la mitad de saques de banda al área que en toda la temporada anterior, alcanzando un promedio de 3,99 por partido, un incremento del 162% con respecto a los 1,52 por encuentro registrados en la 2024/25.

Uno de los casos más llamativos es el del Brentford, que ha encontrado en Michael Kayode, lateral derecho de los 'bees', una auténtica catapulta para potenciar esta amenaza de gol. El Brentford ha realizado 47 saques de banda largos al área esta temporada, la mayor cantidad en la liga, y ha marcado nueve goles gracias a esta jugada desde la temporada pasada, más que ningún otro equipo. En números le siguen el Crystal Palace (38) y el Sunderland (33).

El creciente uso táctico de los saques de banda largos y las demoras asociados, ya han abierto el debate en la IFAB, que estudia introducir un límite de unos 30 segundos para realizar el saque, ya que los equipos que recurren con frecuencia a esta táctica suelen tardar más de 25 segundos en poner el balón en juego.