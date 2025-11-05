Moda futbolera, podcast en directo y monólogos en la primera edición del 'Panenka Fest'

La Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona será el escenario de la primera edición del 'Panenka Fest', festival que reunirá durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre varias actividades relacionadas con el fútbol, desde charlas, tiendas de camisetas futboleras, podcasts en directo y el monólogo de Zuhaitz Gurrutxaga, ex jugador de la Real Sociedad y coautor del libro 'Subcampeón', en el que narra sus problemas de salud mental durante su etapa como jugador profesional.

El 'Panenka Fest', organizado por la revista 'Panenka', pretende convertirse en un evento inédito que combinará deporte, moda, cultura y entretenimiento. La Antiga Fàbrica Estrella Damm acogerá dos jornadas repletas de actividades —charlas, música, humor, juegos y coleccionismo—, además de la gran novedad de esta primera edición: un mercado de moda futbolera que reunirá a las mejores marcas nacionales e internacionales, tanto de estilo actual como vintage.

Charlas, podcasts y humor con protagonistas de lujo

El programa contará con destacados nombres del periodismo deportivo. Toni Padilla y Nacho González protagonizarán un 'enfrentamiento' futbolístico en el que debatirán sobre el encanto del calcio italiano frente a la Premier League.

Los periodistas Axel Torres y Raúl Fuentes grabarán en directo un episodio de su exitoso programa 'El Morning de Axel y Rulo', mientras que Aitor Lagunas (editor de Panenka) y Jordi Domínguez (Movistar+) presentarán en vivo 'El Atlas de Brazalete Negro', un videopodcast que combina historias del fútbol más remoto con toques de 'true crime'.

El toque de humor lo pondrá el exjugador de la Real Sociedad Zuhaitz Gurrutxaga, con su monólogo 'Futbolistoc', una mirada irónica a las fobias y presiones del futbolista profesional.

Además, se estrenará en exclusiva la serie documental Volver, dirigida por Dani Navarro y producida por Panenka y Rebeldes con el patrocinio de Skechers, que relata las historias de seis clubes que lucharon por regresar a sus días de gloria.

Cartel del Panenka Fest / Panenka

Moda, coleccionismo y experiencias para toda la familia

El 'market' de moda futbolera ocupará la planta superior del recinto, con stands de marcas como Copa Football, Football Town, The Third Kit, A Store Like 94, Catenaccio y All for one FC, entre muchas otras. También participará Panini, que presentará su colección de cromos y cards.

El espacio contará además con múltiples zonas de juego: desde mesas de Subbuteo y partidas clásicas de Pro Evolution Soccer, hasta futbolines, juegos arcade y el innovador Subsoccer, ubicados en la terraza exterior. La marca Plakks ofrecerá un área especial para los más pequeños.

El domingo, a las 16:00 h, Opta organizará un quiz para poner a prueba los conocimientos futbolísticos de los asistentes. Las parejas con mejores resultados recibirán premios y lotes exclusivos.

Entradas y horarios

El festival se celebrará el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, de 11:30 h a 21:00 h.

Las entradas cuestan 5 euros por día o 8 euros el abono completo para el fin de semana, e incluyen un 'welcome pack' con tres consumiciones por jornada, acceso a todas las actividades y al área gastronómica, gestionada por Chalito, restaurante especializado en milanesas.

El evento está pensado para toda la familia: los menores de 12 años entran gratis acompañados de un adulto.

Programa completo:

Sábado 15 de noviembre

12:30 h – El Atlas de Brazalete (Aitor Lagunas y Jordi Domínguez)

16:00 h – Première documental Volver

18:30 h – El Calcio contra la Premier con Toni Padilla y Nacho González

Domingo 16 de noviembre

12:30 h – El Morning de Axel Torres y Raúl Fuentes

16:00 h – Optaquiz

18:30 h – Futbolistoc, monólogo de Zuhaitz Gurrutxaga