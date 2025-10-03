Del mítico Jabulani o el Tricolore... al 'Trionda': los detalles del nuevo balón para el próximo Mundial

La historia de los Mundiales de fútbol también se escribe a través de sus balones. Perduran en el fondo de nuestra memoria y también en las colecciones de nuestras casas. Todo el mundo se acuerda del mítico 'Jabulani', aquel balón que hacía parábolas 'extrañas' en 2010, pero que pasará a la historia por ser el balón en el que nos hicimos campeones del mundo en Sudáfrica.

Adidas presentó este viernes el balón oficial, con un diseño tricolor, inspirado en los coanfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, mientras que una nueva construcción de cuatro paneles con una geometría fluida reproduce las olas a las que hace referencia el nombre del balón. El nombre que llevará el balón será el de 'Trionda', que se traduce como 'tres olas' y celebra el hecho de que, por primera vez, tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, se unen para albergar el Mundial en 2026.

"Es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentarlo. Adidas ha creado otro balón icónico, con un diseño que encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas del próximo año", decía el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Una lista de 'balones míticos'

Cada edición dejó un diseño inolvidable que marcó época: desde el elegante Telstar de México 1970, pionero con sus paneles blancos y negros, hasta el Tango de Argentina 1978, con su patrón geométrico que se convirtió en icono durante más de una década.

En los noventa aparecieron joyas como el Etrusco Unico en Italia 1990, inspirado en la cultura etrusca, o el Tricolore de Francia 1998, primer balón multicolor en la Copa del Mundo. Después llegarían innovaciones polémicas como el Jabulani de Sudáfrica 2010, famoso por su vuelo imprevisible, o el Brazuca de Brasil 2014, símbolo de alegría y movimiento.

Ahora México, que ya vibró con el Azteca en 1986 (primer balón sintético totalmente impermeable) vuelve a la memoria colectiva. Estados Unidos, sede del Mundial 1994, nos recuerda el Questra, un esférico con referencias a la conquista espacial y un diseño futurista para su época. Y Canadá, que debuta como organizador, aportará el espíritu de modernidad y diversidad de un país que vive el fútbol con creciente pasión.

El próximo balón mundialista se unirá así a una colección legendaria que abarca nombres míticos como Tango, Jabulani, Etrusco o Tricolore, y que ya forman parte del imaginario de varias generaciones de aficionados. Una saga de esféricos que no solo rodaron en los estadios, sino que también quedaron grabados en la memoria del fútbol.

Nuevo Mundial, nueva tecnología

La evolución de los balones oficiales en los mundiales ha estado marcada por la incorporación de tecnología y la identidad cultural de los países anfitriones. Esta transformación comenzó a tomar fuerza en 2002 con la Fevernova, utilizada en Corea del Sur y Japón, que introdujo un diseño con tres capas tejidas, aumentando la precisión en el vuelo. Para Argentina, este balón quedó ligado a la eliminación en la fase de grupos bajo la dirección de Marcelo Bielsa, dejando un recuerdo amargo.

A partir de ese momento, cada mundial presentó innovaciones notables tanto en estética como en tecnología. La Teamgeist de Alemania 2006 rompió con la estructura clásica de 32 gajos, usando 14 paneles sellados sin costuras, lo que redujo la resistencia al aire y aumentó la velocidad. Además, por primera vez se crearon pelotas únicas para cada partido, con inscripciones de equipos y fechas, reflejando un salto hacia la personalización y modernización del balón.

En Sudáfrica 2010, la Jabulani provocó controversia por su vuelo impredecible, derivado de un diseño de solo ocho paneles que disminuía la resistencia al aire. Este problema fue mitigado en Brasil 2014 con la Brazuca, de seis paneles, que permitió un mejor control y dirección del balón, siendo valorada positivamente por jugadores y entrenadores. En Rusia 2018, la Telstar 18 combinó tradición y tecnología al incorporar un microchip para transmitir datos de proximidad, recuperando la estética clásica del balón.

Finalmente, la Al Rihla de Qatar 2022 continuó esta tendencia de innovación, con 20 paneles diseñados para optimizar precisión y estabilidad en vuelo. Su nombre, que significa “El viaje”, y su diseño reflejaron la cultura, arquitectura y símbolos del país anfitrión. Este balón también quedó asociado a la gloria de Lionel Messi y la consagración de Argentina, cerrando un ciclo histórico donde la tecnología, el arte y la emoción futbolística convergen en cada mundial.