El misterio de Luke Shaw

¿Qué ocurre con Luke Shaw? ¿Por qué fue incluido por Gareth Southgate en la convocatoria de la Eurocopa si llevaba cinco meses lesionado y sin jugar? Su selección ya ha disputado cuatro encuentros del torneo, está a las puertas de disputar los cuartos de final, y no hay ni rastro de Shaw, sin minutos y con pocas opciones de entrar en el once titular de Southgate para su próximo compromiso.

El seleccionador del conjunto británico tiene que tener mucha confianza en el jugador del Manchester United para haberle llamado lesionado y para colocar en su posición a un 'parche' como Kieran Trippier, que ha actuado en la Eurocopa en la posición de Shaw a pierna cambiada. Además, llama la atención que en la lista de Inglaterra haya tres laterales derechos, Trippier, Walker y Alexander-Arnold, y solo uno izquierdo convocado, Luke Shaw. Dejando fuera a otros jugadores como Ben Chilwell o Tyrick Mitchell.

El caso es que Shaw llegó a Alemania sin recuperarse por completo de una lesión en el tendón de la corva que le ha impedido jugar desde febrero y sólo hay noticias contradictorias sobre él.

Eso sí, en las últimas horas por fin se ha entrenado con el grupo. Incluso era el hombre destinado a atender a los medios de comunicación en la jornada de este miércoles, pero en el último momento cambió de opinión y decidió aplazar su comparecencia hasta jugar algunos minutos. Su sustituto frente a la prensa, el delantero Ivan Toney, que apenas ha jugado treinta en la Eurocopa, bromeó sobre el cambio de planes: "Se confirma que ahora soy un suplente profesional", dijo sonriente.

Y mientras, casi antes de cada partido. Southgate ha tenido que responder si Shaw estaba listo para volver. Primero, ante Serbia en el debut de Inglaterra, dejó entrever que ya podía contar con él, pero al final no jugó nada: "Tenemos que decidir si es posible usar a Luke desde el banquillo. Todos los jugadores están disponibles", señaló.

Para el segundo duelo ante Dinamarca, fue menos optimista: "Necesita un poco más de trabajo, hay días en los que necesita hacer más que el resto y necesita recuperarse"; para el tercero, contra Eslovenia, tiró la toalla: "Luke es el único que no está disponible", sentenció; y de cara al choque de octavos con Eslovaquia, insinuó que podría tener minutos, algo que tampoco pasó: "No está listo para ser titular, hablaremos con los médicos para ver si puede participar", explicó.

El show con Shaw continúa. Inglaterra, sin laterales zurdos puros, sólo cuenta con uno que no se sabe si va a jugar en algún momento. Southgate arriesgó muchísimo dejando a otros en tierra para apostar por un lateral que salía de una lesión. De momento, la maniobra no le ha salido nada bien al seleccionador inglés, que ha convertido a Luke Shaw en todo un misterio del que, de momento, muchos se preguntan por qué entró en la convocatoria final antes que otros si no puede jugar. Ante Suiza, eso sí, la situación podría cambiar, para alivio de Southgate.