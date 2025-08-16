Solo Mirandés y Sporting, con menos inscritos que el Granada en LaLiga
Cuenta quince futbolistas y dos son baja
El Granada, tras no ascender a Primera División hace unos meses, tiene problemas con su límite salarial una vez agotado el seguro de descenso. Tiene inscritos al cierre de esta edición solo a quince futbolistas, entre ellos algunos lesionados, una circunstancia que le hará competir este sábado con lo justo ante el Dépor. Solo el Mirandés y el Sporting cuenta con menos jugadores validados por LaLiga: 12.
