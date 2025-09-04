El Mirandés envía solo 387 entradas para el encuentro del Deportivo en Mendizorroza
El aforo es de 20.000 espectadores y el club cuenta 3.000 abonados
RAC
El deportivismo esperaba ansioso el partido ante el Mirandés por la cercanía, por el horario y por el hecho de que se juegue en Mendizorroza (hay obras en Anduva) abría la posibilidad de hacer un gran desplazamientos a tierras vitorianas. El equipo mirandés cuenta con algo más de 3.000 socios, según el último dato revelado por el propio club, y el estadio del Alavés tiene un aforo de poco menos de 20.000. Aun así, el Mirandés solo ha enviado 387 entradas al Dépor en virtud del acuerdo de billetes a un precio reducido de 25 euros. 155 serán para las peñas y 232 serán sorteadas o colocadas entre los abonados que hagan su prerreserva, aunque la entidad cuenta con la opción de reducir el número de entradas facilitadas para cumplir con compromisos con empleados, patrocinadores o jugadores, según reveló tras el malentendido que hubo hace un par de semanas con los billetes ante el Leganés.
El Mirandés no ha hecho público cuántas entradas habilitará ni se pondrá entradas extra a la venta en su taquilla a un mayor precio. Aún no se pueden adquirir en su web oficial. El duelo será el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas.
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti