El Mirandés envía solo 387 entradas para el encuentro del Deportivo en Mendizorroza

El deportivismo esperaba ansioso el partido ante el Mirandés por la cercanía, por el horario y por el hecho de que se juegue en Mendizorroza (hay obras en Anduva) abría la posibilidad de hacer un gran desplazamientos a tierras vitorianas. El equipo mirandés cuenta con algo más de 3.000 socios, según el último dato revelado por el propio club, y el estadio del Alavés tiene un aforo de poco menos de 20.000. Aun así, el Mirandés solo ha enviado 387 entradas al Dépor en virtud del acuerdo de billetes a un precio reducido de 25 euros. 155 serán para las peñas y 232 serán sorteadas o colocadas entre los abonados que hagan su prerreserva, aunque la entidad cuenta con la opción de reducir el número de entradas facilitadas para cumplir con compromisos con empleados, patrocinadores o jugadores, según reveló tras el malentendido que hubo hace un par de semanas con los billetes ante el Leganés.

El Mirandés no ha hecho público cuántas entradas habilitará ni se pondrá entradas extra a la venta en su taquilla a un mayor precio. Aún no se pueden adquirir en su web oficial. El duelo será el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas.