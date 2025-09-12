Mirandés - Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Mirandés

El Deportivo visita Vitoria para la quinta jornada de liga. El Mirandés aguarda en un Mendizorrotza en el que podría haber, por lo menos, una novedad en el once titular de Antonio Hidalgo. Regresa David Mella a la convocatoria tras su cita con la selección sub 20. Charlie Patiño apunta a continuar ante la baja de José Gragera.

Portería y defensa

Con Germán Parreño asentado en el once titular tras sus buenas actuaciones en las primeras jornadas, no se prevé ningún cambio en la primera línea del equipo, salvo que Antonio Hidalgo decida volver a la defensa de tres centrales, lo que daría entrada a Arnau Comas en el equipo. No obstante, el buen rendimiento en el 4-2-3-1 ante el Sporting invita a pensar en la continuidad.

La exigencia de la línea de cinco defensas del Mirandés podría dar cabida a Giacomo Quagliata, quien se ha mostrado como un lateral más largo que Escudero. No obstante, el vallisoletano es un jugador importante en el vestuario y para Antonio Hidalgo. Hasta ahora, indiscutible en este comienzo de temporada. Ximo, Loureiro y Barcia le acompañarán.

Una medular de tres jugadores

No habrá tampoco cambios en un centro del campo mermado por las bajas de José Ángel Jurado y José Gragera. Charlie Patiño volverá a encabezar el medio, junto a Mario Soriano (mediapunta más adelantado) y Villares (con liberar para subir y cortar). Ante el Sporting, el comportamiento de los tres jugadores fue claro: el inglés era el ancla; el villalbés alternaba apoyos a la línea defensiva con recepciones más adelantadas; y Soriano mezclaba en la segunda y tercera altura de la medular.

Mella o Luismi para acompañar al ataque

La duda se cierne en el extremo derecho ante el regreso de David Mella. Luismi Cruz brindó un buen encuentro ante el Sporting, aunque la última vez que coincidieron ambos, en Butarque, Hidalgo se decantó por el de Espasande. Entonces como carrilero en una línea de 5. Yeremay es indiscutible y Mulattieri, aunque tuvo algún problema a lo largo de la semana, repetirá en la delantera.

Posibles onces de Mirandés y Dépor

Mirandés: Palomares; Hugo Novoa, Iker Córdoba, Juan Gutiérrez, Postigo, Medrano; Cardero, Helguera, Bauzà; Carlos Fernández y Varela.

Deportivo: Parreño; Ximo Navarro, Loureiro, Barcia, Escudero; Villares, Patiño; Luismi, Mario Soriano, Yeremay; y Mulattieri.