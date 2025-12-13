La ministra india le pide disculpas a Messi: "Estoy profundamente consternada"

La visita de Leo Messi a la India ha generado un caos en la ciudad. Lo que parecía ser una aparición emotiva, se le ha ido de las manos a las autoridades. Los aficionados indios han desatado el caos, con múltiples incidentes en el estadio de Salt Lake, a raíz de la organización del evento, que no se ha ejecutado como se esperaba.

Miles de seguidores reaccionaron con furia al descubrir que el contacto con el ’10’ fue brevísimo y la Policía de Calcuta arrestó al principal responsable de la organización de la visita del crack argentino. Rajeev Kumar, director general de la Policía de Bengala Occidental, señaló que la detención se produjo tras una denuncia formal por los incidentes. “La frustración y el enojo surgieron cuando los hinchas comprobaron que Messi no iba a jugar. Su plan era solo saludar, reunirse con algunas personas y retirarse”, explicó el funcionario.

Las disculpas de la ministra

El ambiente en el estadio se tornó explosivo. Algunos asistentes arrojaron objetos al campo mientras el futbolista abandonaba el lugar bajo custodia. “El organizador se comprometió por escrito a devolver el dinero de las entradas. La situación está controlada y el responsable ya fue detenido”, agregó Kumar.

La Presidenta fundadora del Congreso Trinamool de toda la India y honorable ministra principal de Bengala Occidental, se ha disculpado públicamente de Leo Messi a través de un tuit.

"Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se presenció hoy en el Estadio de Salt Lake. Me dirigía al estadio para asistir al evento junto con miles de amantes del deporte y aficionados que se habían reunido para ver a su futbolista favorito, Lionel Messi. Pido sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todas las personas amantes del deporte y a sus fanáticos, por el desafortunado incidente ocurrido. Estoy constituyendo un comité de investigación bajo la presidencia del juez (retirado) Ashim Kumar Ray, con la participación de la secretaria principal y la secretaria principal adjunta del Departamento de Interior y Asuntos Rurales. El comité llevará a cabo una investigación exhaustiva del incidente, determinará las responsabilidades correspondientes y recomendará medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Una vez más, extiendo mis más sinceras disculpas a todas las personas amantes del deporte", decía la ministra.

Messi, quien anteriormente había inaugurado virtualmente su estatua de 70 pies, partió hacia Hyderabad poco después, acudió al estadio de Sant Lake para hacer el acto publicitario. Rodeado por un grueso cordón de políticos, dignatarios y seguridad, Messi logró solo un breve saludo y una vuelta de honor parcial antes de ser sacado del campo en medio de temores por la seguridad.