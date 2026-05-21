Mingueza y Antony, dos jugadores de LaLiga, en el once de la Europa League

Antony dos Santos, del Real Betis, y Óscar Mingueza, canterano del FC Barcelona que juega en el Celta de Vigo, aparecen en el once de la Europa League diseñado por la UEFA. Ambos jugadores dejaron su huella en el torneo, pese a que sus equipos cayeron en cuartos de final. El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA dio a conocer los premios de la temporada 2025-26 en la segunda máxima competición continental.

En el equipo de la temporada aparecen representados seis clubes, entre los que están el Celta y Betis; entre los once jugadores destaca otro futbolista español, Víctor Gómez, defensa del Braga que llegó a jugar en Primera división de LaLiga con el Espanyol.

El bético Antony, pese a los problemas físicos que sufrió en algunos momentos de la temporada, completó buenos números en el torneo europeo. El brasileño marcó seis goles y dio tres asistencias. Por su parte, Mingueza fue prácticamente un fijo en las alineaciones europeas de Claudio Giráldez, pese a que el técnico apostó por constantes rotaciones. El lateral solo se perdió un partido de la Europa League y dio un pase de gol ante el PAOK de Salónica.

El Aston Villa de Unai Emery, actual campeón de la Europa League tras vencer al Friburgo por 0-3, es el equipo con mayor representación en el once. Emilio Martínez fue escogido como el mejor portero del torneo y Morgan Roger, el mejor jugador. A ellos hay que añadir a sus compañeros Johan McGinn y Emiliano Buendía.

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El subcampeón, el Friburgo, y el semifinalista, el Nottingham Forest, cuentan con dos futbolistas cada uno en el once. Matthias Ginter y Maximilian Eggestein son los representantes del conjunto alemán, mientras que del equipo inglés están incluidos Morato e Igor Jesus. Finalmente, el español Víctor Gómez, que cumple su cuarta temporada en el conjunto portugués, completa el equipo ideal de la Europa League.