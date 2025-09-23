Milu: «Si el Dépor sube, tendré que correr toda la vida»

El Deportivo levanta pasiones hasta el punto de que la afición recorre kilómetros para seguirlo allá donde va. No obstante, para Milu, un coruñés con corazón blanquiazul, cada éxito del club se convierte en un desafío personal cuando se calza las zapatillas y sale a correr por el paseo marítimo. Se ha propuesto transformar los resultados del equipo esta temporada en la distancia a recorrer en sus entrenamientos diarios, que comparte en sus cuentas de TikTok e Instagram (@milulez).

Desde los 13 kilómetros que completó tras el 1-3 al Granada, hasta rozar una maratón este fin de semana, cuando los de Hidalgo golearon (4-0) al Huesca. Promete seguir toda la temporada con todos los partidos de liga con la esperanza de convertirse en talismán. «Si el Dépor sube, tendré que correr toda la vida», avanza.

«Yo llevaba mucho tiempo sin hacer deporte. En 2024 empecé a correr todos los días y ponía una distancia en función de mis seguidores con el objetivo de que me patrocinase Nike, algo que finalmente ocurrió», cuenta Milu. Su pasión por salir a correr le acompañó no solo en A Coruña, sino en las antípodas. Se marchó un año a Australia, alejado de marcas y patrocinios, y, allí, también continuó con su racha. Lo hizo, incluso, luciendo con orgullo los colores del Deportivo en la maratón de Sidney.

La pasión por el Dépor le motivó a buscar un nuevo reto en su regreso a A Coruña. «Voy a correr todos los días, pero nunca sé cuánto. Unas veces me apetece más y otras, menos, así que decidí que algo externo a mí lo decidiese. Revisé los resultados de la temporada pasada y vi que lo más abultado había sido un 5-2. He corrido 42 kilómetros varias veces y una vez corrí 50, así que me vi capaz de hacerlo», explica.

Sus andaduras en las primeras jornadas de liga ya le han ganado un reconocimiento en el paseo marítimo. Comenzó con los 13 kilómetros del debut ante el Granada y prosiguió con los 22 kilómetros de las tablas (2-2) contra el Leganés. Respira aliviado al recordar el triunfo (1-5) contra el Mirandés. «Menos mal que fue fuera de casa», bromea. Aunque entrena habitualmente solo, poco a poco va ganando notoriedad y anima a más deportivistas a acompañarle.

El 4-0 contra el Huesca, en el que jaleó cada gol pese a que elevase la exigencia de sus entrenamientos, le obligó a ampliar su ruta de hasta Culleredo y Oleiros. «Me he cruzado varias veces a Antonio Hidalgo», revela Milu. El aficionado confirma que continuará el reto durante toda la temporada, solo con las jornadas de liga. Deja a un lado la Copa del Rey por incompatibilidad de horarios, aunque hace una promesa: «si llegamos a la final, correré todos los resultados juntos».

Vía: La Opinión A Coruña