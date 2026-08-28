Más millones para el Chelsea... ¡con un nuevo patrocinio en su camiseta!

Tras más de tres años sin publicidad en la parte delantera de su camiseta, el Chelsea ya tiene cerrado un nuevo acuerdo de patrocinio para lucir en el centro de la casaca 'blue'. El elegido ha sido finalmente Circle Internet Group, que se une a la entidad londinense como socio principal y que el club ha anunciado como "una alianza histórica".

En este caso, las marcas Circle y USDC lucirán "en la parte delantera de las camisetas del Chelsea para los equipos masculino, femenino y de la cantera", tal y como avanzó el club en su comunicado oficial. La camiseta con el nuevo patrocinio se estrenará en el partido que juegan los de Xabi Alonso en Stamford Bridge este mismo domingo contra el Brighton & Hove Albion (15:00 horas). Los londinenses vienen de ganar al Fulham de Álvaro Arbeloa en Craven Cottage (2-3) e intentarán hacer lo propio en el primer partido como locales de la Premier League 2026/27.

Xabi Alonso frente a Álvaro Arbeloa en Craven Cottage / Europa Press

Las monedas digitales impactan en la Premier

Por un lado, el Chelsea presenta a Circle como una marca "pionera en activos digitales y contribuye a la construcción del sistema financiero para internet". Las iniciales USDC que aparecen en el centro de la camiseta 'blue' se definen como una moneda estable que siempre tiene el mismo valor que el dólar. En este sentido, el club explica que USDC es un "dólar digital confiable que permite a personas y empresas transferir dinero globalmente con la velocidad de internet" y con una disponibilidad 24 horas y siete días de la semana.

Se promociona así la forma de generar dinero con internet como herramienta "abierta, accesible y útil", tal y como vuelve a remarcar la nota de prensa. Jeremy Allaire, cofundador y director ejecutivo de Circle, dijo que la colaboración con la entidad 'blue' les permite conectar con una "comunidad deportiva global y sin fronteras"; mientras que Jason Gannon, presidente del Chelsea FC, mostró su satisfacción por la alianza para llevar "al Chelsea a la vanguardia de la evolución digital del fútbol".

Los detalles del acuerdo todavía no se han dado a conocer, ni tampoco la duración del mismo. Pero lo que sí que está claro es que reforzará la capacidad para afrontar fichajes de un club que ya ha desembolsado cantidades importantes por jugadores como Morgan Rogers (138 millones), Enzo Fernández (121 millones) o Moisés Caicedo (116 millones).