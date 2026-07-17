Miguel y Maite, padres de Mikel Merino: "No queríamos que fuese futbolista, empezamos en la playa, cuando quitaba los balones a los niños de los demás"

Mikel Merino se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la selección española durante el Mundial de 2026 gracias a sus actuaciones decisivas en los momentos más importantes del torneo.

Sus padres, Miguel Merino y Maite Zazón, recordaron cómo fueron sus primeros pasos con un balón y desvelaron que, pese a tener una familia muy ligada al deporte, nunca quisieron que su hijo acabara siguiendo ese camino.

Miguel Merino conoce perfectamente las exigencias del fútbol profesional tras haber desarrollado una larga trayectoria como jugador y entrenador, mientras que su madre también compitió al máximo nivel en baloncesto. Precisamente por esa experiencia, ambos prefirieron que su hijo creciera sin sentirse condicionado por el pasado deportivo de la familia y que fuera él quien decidiera qué quería hacer con su futuro.

Mikel Merino de pequeño con su padre Miguel / Archivo

Así lo explicaron en una entrevista concedida a DAZN, donde reconocieron que nunca intentaron empujarle hacia el fútbol: "No queríamos que lo fuese. Como el padre es futbolista pues venga, un balón de fútbol, porque su madre también había jugado al baloncesto y era un conflicto de intereses", comentaron entre risas.

Sin embargo, hubo un momento en el que comprendieron que la afición de su hijo por el fútbol había nacido de forma completamente espontánea, ya que era él quien buscaba cualquier oportunidad para jugar: "Dijimos que hiciera lo que le pareciera. Empezamos en la cantera, en la playa quitaba los balones a los niños de los demás".

Mikel Merino confirmó esa versión en una entrevista con 'La Vanguardia', donde aseguró que en casa siempre respetaron su decisión y evitaron influir en ella: "Si algo tenía claro mi madre es que no quería balones de fútbol por casa hasta que yo no lo decidiera, que no fuera porque mi padre era futbolista y yo tenía la presión de serlo".

El centrocampista también explicó que su primer balón llegó precisamente a raíz de aquellas escenas que protagonizaba siendo un niño: "No tuve mi primer balón hasta que mi madre no me vio quitándoselo a los niños por la calle". A partir de ese momento, reconocía que todo surgió de una forma muy natural y fue entonces cuando empezó a imaginarse algún día como futbolista profesional.

Noticias relacionadas

Mikel Merino metió el 2-1 definitivo de España ante Bélgica. / Lavandeira. Jr / EFE

Aunque tenía muy claro cuál era su sueño, sus padres siempre insistieron en que no dejara de lado su formación. Durante sus primeros años como jugador compaginó los estudios con el fútbol, completó el Bachillerato, superó la Selectividad y llegó a formarse como técnico deportivo.