Michael Platini: "A mis nietas les dijeron: 'vuestro abuelo es corrupto'"

Diez años después del escándalo que cambió su vida, Michael Platini se abre con Álvaro Moretti, subdirector de Il Messaggero, y cuenta como ha vivido una década marcada por la incertidumbre y la injusticia.

El exfutbolista francés fue presidente de la UEFA desde 2007, pero aspiraba a algo más. En 2015, se presentó como candidato a dirigir la FIFA: "No quería convertirme en el líder del fútbol mundial; no fue una decisión egoísta: muchos me lo habían pedido. Había recibido 150 cartas de apoyo de presidentes de federaciones de todo el mundo: la victoria era segura. Tenía algunas dudas, porque sabía que sería una tarea complicada. Sin embargo, cuando decidí presentarme, lo hice con convicción. Entonces, de repente, todo se vino abajo".

En septiembre de ese mismo año llamaron a su puerta. Probablemente, Michael Platini, triple Balón de Oro, no esperaba encontrarse con agentes suizos preguntándole por un pago recibido de la FIFA. Lo que vino después, según sus propias palabras, fue "un infierno de diez años".

Ese pago, de dos millones de francos suizos, provenía de Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, por trabajos de asesoría entre 1998 y 2002. Platini defendió siempre la legalidad del pago, asegurando que existía un contrato legítimo que lo respaldaba. Pero ni él ni Blatter pudieron demostrarlo.

Platini rodeado de periodistas / LAURENT GILLIERON / EFE

La sentencia

Las consecuencias fueron severas. En diciembre de 2015, el comité de Ética de la FIFA les suspendió ocho años de toda actividad relacionada con el fútbol, aunque el TAS acabaría reduciendo la sanción de Platini a la mitad. Aún así la decisión destruyó sus aspiraciones de presidir el máximo organismo del fútbol mundial. "Un abogado de Trinidad y Tobago, elegido por el presidente de la FIFA, me hizo preguntas, pero me incriminó antes de que respondiera. Desde Trinidad, en video. Solo querían deshacerse de mí. Lo peor fue para mi familia. A mis nietas les decían en el colegio: ‘Tu abuelo es corrupto’”, recuerda con amargura.

La situación se agravó cuando comenzó la investigación penal, en la que pedía para ambos una condena de un año y ocho meses. Sin embargo, en 2022 fueron absueltos en primera instancia por falta de pruebas de fraude. En marzo de 2025, el Tribunal Federal los declaró inocentes debido a "dudas irreprimibles sobre la veracidad de los hechos descritos por la fiscalía". "La absolución fue total. Ya no hay sombra de duda", afirma aliviado Platini.

Así se cerró un ciclo de diez años que terminó en nada, pero que casi arruina la vida de una de las grandes figuras del fútbol mundial. Una década de acusaciones, sospechas e investigaciones que le arrebataron su cargo, su prestigio y la tranquilidad de su día a día.

"No soy un hombre destrozado. He vivido bien, mi familia y mis amigos me han ayudado. No llegué a ser presidente de la FIFA, pero... ¿a quién le importa?. Estoy enfadado con quienes me hicieron daño. Lucharé contra la injusticia. Y ahora comenzará el contraataque: muy trapattoniano, ¿verdad?", concluye Platini aludiendo al técnico italiano y dejando claro que su respuesta será intensa y determinada.