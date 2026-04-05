El MIC 2026 completa el cuadro de campeones con AFC Ajax, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, FC Barcelona y UE Quart

La 24ª edición del torneo internacional de fútbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) ha culminado este domingo con la celebración de las últimas seis finales, repartidas entre el Estadio Municipal de Palamós, donde han asistido más de 6.000 personas, y el Estadio de Vilatenim de Figueres, por donde han pasado más de 5.000 espectadores. Los campeones han sido la AFC Ajax en la categoría U13, Club Atlético de Madrid en la U14, Rayo Vallecano en la U15, FC Barcelona en la U16, Atlético de Madrid en la U18 y la UE Quart en la U19, con el conjunto de Girona protagonizando una de las grandes historias del torneo en proclamarse campeón por segundo año consecutivo. Completan así el cuadro de honor de una edición que ha batido de nuevo récords de participación y que ha reunido a más de 8.500 futbolistas.

Estas finales han cerrado una semana de competición con más de 1.200 partidos jugados en 60 campos de las comarcas de Girona, consolidando al MICFootball como uno de los torneos de fútbol base más importantes a nivel internacional.

Maite Colomer, directora del MICFootball, hace una valoración muy positiva de la edición 2026 del torneo: “Todo el esfuerzo y el trabajo realizado durante estos últimos meses se han visto reflejados en un MIC que, un año más, ha funcionado con un alto nivel de exigencia y calidad. Si esto ha sido posible es, sobre todo, gracias a la dedicación, implicación y compromiso de todo el equipo humano que hay detrás, con una mención muy especial a los más de 450 voluntarios, que han sido imprescindibles a lo largo de toda la semana.

No solo la organización, sino también las instalaciones, los equipos participantes, los alojamientos, los servicios de transporte y todos los municipios implicados han contribuido a hacer posible un torneo de estas dimensiones. Cada año crecemos en cifras y en complejidad, y eso nos obliga a seguir mejorando y adaptándonos constantemente. La respuesta de este año ha sido muy positiva y nos da la energía y la motivación necesarias para empezar a trabajar desde ahora mismo para que la edición del próximo año sea aún mejor”, ha expresado.

U13 infantil | NEW YORK SC – AFC AJAX (0-3)

Los goles de J’Chemaro Severin (2) y Luuk Stinissen, en la segunda parte, han permitido al AFC Ajax ganar al New York SC y proclamarse de esta manera campeón de la categoría U13 infantil del MICFootball en la final que se ha jugado en Figueres. Tras una primera mitad bastante igualada, Severin ha roto el equilibrio al rematar desde dentro del área una gran jugada colectiva. Dos minutos después, el delantero neerlandés ha firmado su doblete para dar tranquilidad, y la sentencia ha llegado en el minuto 35.

La trayectoria del Ajax en esta edición ha sido excelente, levantando dos títulos con los dos equipos con los que ha participado.

U14 infantil | LA GALAXY – ATLÉTICO DE MADRID (0-1)

La primera final del domingo se ha disputado en Palamós, en el Estadio Municipal, y ha coronado al Club Atlético de Madrid como campeón de la categoría U14 infantil tras imponerse al LA Galaxy en un partido decidido por la mínima (0-1). El único gol del partido ha llegado en la primera parte, obra de Marco Zoran Ivackovic. Los colchoneros han tenido el control del juego en la segunda mitad, pero en la última jugada el conjunto norteamericano ha tenido una oportunidad para forzar los penaltis que ha desviado el portero, Hugo Molina.

Con esta victoria, el conjunto madrileño revalida el título de la pasada edición en esta categoría. Los de Daniel Antonio Ortega han llegado a la final después de acabar primeros de grupo y de eliminar a equipos como la Juventus FC y el FC Andorra. Justin Díaz, delantero del LA Galaxy, ha sido el máximo goleador del torneo U14 con 9 goles.

U15 cadete | RAYO VALLECANO - ATLÉTICO DE MADRID (1-0)

Con un gol le ha bastado al Rayo Vallecano para vencer al Atlético de Madrid en la final de la categoría U15. El derbi madrileño ha sido una de las finales más igualadas de los últimos años, con mucha intensidad, pero pocas ocasiones para ambos equipos. El 0-1 definitivo ha llegado a cinco minutos del final, en la ocasión más clara del partido. Una gran jugada combinativa dentro del área que ha culminado David Sánchez. Los rojiblancos han insistido hasta el final, pero no han conseguido empatar.

Es el primer título en la historia del MIC para el Rayo Vallecano, que ha llegado a la final tras eliminar a la UE Figueres en las semifinales.

U16 cadete | AS ROMA - FC BARCELONA (1-2)

El destino de la U16 en el MICFootball 2026 ha dejado en la final a los mismos equipos que jugaron el partido amistoso que abrió el torneo el pasado miércoles, con victoria del Barça en Vilatenim (1-0). Hoy, el título se ha disputado en el Estadio Municipal de Palamós y lo ha levantado el Barça, tras remontar al AS Roma (1-2). A pesar de haberse enfrentado hace días, el ambiente hoy era muy diferente, propio de una final del MIC. El conjunto italiano se ha adelantado en el primer minuto con un gol de Jacopo Vasta. El Barça ha conseguido empatar rápido, en el minuto 10, gracias al gol de su capitán, Hugo Garcés. En la segunda mitad, el dominio culé ha conseguido hundir a los italianos y Artem Rybak ha firmado el gol de la remontada en el minuto 31.

Con este, el Barça consigue su cuarto título en categoría cadete en los últimos 5 años.

U18 juvenil | REAL BETIS BALOMPIÉ - ATLÉTICO DE MADRID (0-1)

El Atlético de Madrid ha conseguido el doblete de trofeos esta mañana en Palamós con la victoria del U18 contra el Real Betis por 0-1. Tras unos primeros minutos de tanteo, el conjunto madrileño ha conseguido el control del partido y ha tenido las mejores ocasiones, haciendo lucirse a Víctor Cristian Kroes, portero verdiblanco. No ha sido hasta el minuto 41 cuando Gonzalo Benito ha marcado el primer y definitivo gol de la final.

Con este título, el Atlético suma 12 en el palmarés de este prestigioso torneo. Brayan de la Cruz, delantero colchonero, ha sido el máximo goleador de la competición con 8 goles.

U19 juvenil| UE QUART - DEPORTIVO ALAVÉS (1-0)

La UE Quart, un equipo de la provincia de Girona, ha hecho historia imponiéndose al Deportivo Alavés (1-0) en la última final de la 24ª edición del MIC, que ha tenido lugar en el Estadio Vilatenim de Figueres. La plantilla actual, que se ha proclamado campeona de la U19, cuenta con la mayoría de los jugadores que ganaron el año pasado la categoría U18. El autor del gol, Eudald Morell, ya fue uno de los goleadores de la final de 2025, y hoy ha dado el título a su equipo con un remate a la salida de un córner.

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El equipo gerundense ha ganado todos los partidos del torneo y se corona por segunda vez en la historia del MIC.