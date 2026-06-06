México FC: El club de Tercera RFEF que quiere hacer campeón del mundo al Tricolor

¿Cómo se gana un Mundial? Esa es la pregunta que se ha hace todo mexicano después del cuarto partido y que Víctor Ferráez intenta responder a través del México FC, sentando los objetivos del club con una perspectiva de desarrollo social y pensando también en los intereses de un país que quiere despertar del sueño para hacerlo realidad.

México recibirá por tercera ocasión en su historia un Mundial. Será su decimoctava participación en uno y sin embargo, es el único país de los ocho con más apariciones que nunca ha levantado el trofeo.

"Todos los equipos que han ganado un Mundial son europeos, excepto Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Sus futbolistas dónde juegan? En clubes europeos. Entonces, ¿cuál es el fútbol de más alto rendimiento del mundo? El europeo. Ahí está la respuesta", responde Ferráez al porqué fundar un club con raíces mexicanas en España -- en Madrid, para ser precisos.

Campo de entrenamiento del México FC en San Blas-Canillejas (Madrid, España) / Cortesía México FC

Bajo esa lógica, si México quiere competir con las potencias europeas en las Copas del Mundo, no basta con que algunos de sus jugadores compitan en Europa, sino que deben hacerlo desde el fútbol formativo, cuando no solo están desarrollando su técnica, pero también su mentalidad.

"La cultura de alto rendimiento en España es extremadamente superior a la mentalidad de los chavos mexicanos. (En México hay) una mentalidad más cómoda. Piensas: 'si gano más ahí (México), ¿para qué me vengo (a España)? ¿Para qué tengo que hacer el esfuerzo?' Esa mentalidad es la que queremos cambiar en la gente que quiera venir con nosotros", explica Ferráez en exclusiva para Sport.

Y todo comienza en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, en la cual juega el equipo y desde la cual buscan ascender, moldeando en el camino cada vez más futbolistas y explotando su carácter competitivo.

Más allá del gol

Por muy grande que pueda parecer el reto deportivo, en realidad la fundación del club gira alrededor del desarrollo social y "de poder impulsar la educación de los jóvenes por medio de lo que más les gusta, que es el fútbol".

"Es el deseo de mejorar lo que tenemos hoy. No sé cuánto vayamos a vivir, pero en una Tierra de más de 4 mil millones de años, piensas: 'ahí dejaré mi granito de arena para dejarla mejor de la que la recibí'", reflexiona Ferráez Gasque sobre la misión del club.

El club busca acoger a los jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses para que compitan en el fútbol europeo, pero el innegociable es que "todos los jóvenes tienen que estudiar", en las instalaciones que ofrece el club. Sabiendo además que no todos los que lleguen lograrán jugar en la máxima categoría, deben estar preparados para realizar una vida fuera del deporte.

Para los jóvenes mexicanos no representa solo unirse a un club para jugar fútbol, el objetivo es permitirles mejorar la calidad el proyecto de vida, pues a los dos años de residir en España con una visa de trabajo podrían obtener la nacionalidad, pero no pueden conseguirlo sin hacer cambios en el camino, empezando por la mentalidad.

"La adaptación del mexicano a una cultura de alto rendimiento es su mayor debilidad. Algunos han regresado al mes, otros a los tres meses, otros al año. Muchos han dicho, 'extraño a mi mamá, extraño los tacos y aquí es demasiado trabajo, no tiene sentido, me voy'. Ese tipo de mentalidad, que no es culpa de ellos, es culpa del sistema que los educó; no gana mundiales", sentencia Ferráez.

Hasta ahora, la participación de mexicanos se ha visto limitada a la cesión de jugadores de categorías juveniles de equipos mexicanos, pero con la mira puesta en realizar sus primeras visorías a lo largo de México y Estados Unidos en 2027.

México FC durante uno de sus enfrentamientos en Tercera RFEF / Cortesía México FC

El sueño de primera

Si finalmente México logra ganar un día el Mundial, está fuera de las manos de Ferráez, pero en lo que respecta a su equipo en el ámbito deportivo, la meta es ascender a primera división, pero por ahora, subir a Segunda RFEF lo antes posible.

Aunque bien reconoce el propietario del club que es un objetivo que cualquier equipo de la categoría podría considerar "loco", la clave está en el valor que puede alcanzar la marca del club, representando todo un país en el fútbol español. El respaldo económico haría sustentable el proyecto social para brindar la educación y permitiría competir también en la cancha.

Después de tres temporadas -- dos como México FC -- , las "grandes empresas" mexicanas no se han interesado en sumarse al proyecto, pero Ferráez confía en que el equipo pronto conseguirá el primer ascenso que hará que no solo se acerquen, sino que la gente en México comience a apoyarlo.

"A un caballo ganador todos se quieren subir. El modelo económico está basado en crear una comunidad mexicana que apoye el proyecto por medio de hacerse socio. Tenemos el potencial de una comunidad con un equipo marca México. Si ganamos, lograremos que se sumen muchos más socios", asegura el empresario mexicano de bienes raíces.

El México FC celebra una de sus victorias en el campeonato / Cortesía México FC

El verdadero reto que enfrenta el equipo es no solo la distancia, sino que en México los aficionados no son socios de sus equipos. La diferencia es que el modelo del club ofrece a los socios adquirir acciones del club que podrán cobrar cuando consiga el ascenso a segunda división. Un modelo que ya adoptaron 1.100 socios.

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"En papel, podríamos ganarles (al Real Madrid y Barcelona) en el tema económico, convirtiendo el 2% de nuestro mercado (México y sus 130 millones de habitantes). La apuesta de que esto sea factible es poder convencer a una comunidad de un país que apoye el proyecto", sentencia Ferráez.