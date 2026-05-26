México albergará a Irán en el Mundial: Estos son todos los campos de entrenamiento de las selecciones

La FIFA presentó oficialmente la lista con los campos base de las 48 selecciones que jugarán el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio. En la lista destaca el cambio de sede de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson (Arizona, EE.UU.) por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).

La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos en el estado de Baja California (noroeste de México), para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación, a la vez que explicó que la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.

Como parte del Grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles (California), mientras que el tercer encuentro, contra Egipto, se jugará en Seattle.

El Mundial más grande

Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá. Curiosamente, 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán serán la base de mismo número de selecciones.

Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.

Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.

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