Metropolitan se une a Juan Carlos Unzué en la lucha contra la ELA

Metropolitan se moviliza por la lucha contra la ELA. La cadena de clubes deportivos ha presentado la primera edición de Social MET, una semana solidaria que se celebrará del 10 al 15 de noviembre con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para su investigación y para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Lo hará de la mano de ConELA, la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y con la participación de Juan Carlos Unzué, convertido en una voz esencial de esta causa.

Desde que hizo pública su enfermedad en 2020, el exentrenador y exportero del FC Barcelona ha dedicado su energía a defender una atención digna y recursos reales para los enfermos. “El futuro para mí es hoy. Siempre he sido una persona de disfrutar el día a día, pero ahora aún tengo más motivos”, explica Unzué en uno de los mensajes grabados para la campaña. El navarro subraya la dureza de la enfermedad: “Cuando empiezas a tener problemas respiratorios, necesitas como mínimo cuatro personas que te cuiden. Este coste condicionaba la decisión final de los enfermos: aun pudiendo vivir, se sentían obligados a morir”. Su esperanza es que los recientes avances legislativos cambien para siempre esta realidad.

Durante la semana solidaria, los clubes Metropolitan organizarán actividades vinculadas al bienestar, la salud, la belleza y el deporte, en colaboración con distintas fundaciones locales. Entre las iniciativas, destaca la venta de unos calcetines solidarios de edición especial, disponibles en la web de la cadena, cuyos ingresos se destinarán íntegramente a ConELA.

“El bienestar va mucho más allá del ejercicio”, subraya el CEO de Metropolitan, Albert Soler. “También es compromiso, empatía y acción social. Unirnos a la causa de la ELA junto a Juan Carlos Unzué es una forma de poner en movimiento nuestros valores. Queremos que cada socio y socia sienta que está contribuyendo a mejorar vidas”.

Una fiesta solidaria en nueve ciudades

El punto culminante de la Social MET llegará el sábado 15 de noviembre, con una nueva edición de la Saturday MET Live, una jornada simultánea en nueve ciudades. En Barcelona, el encuentro será en el Hyatt Regency Barcelona Tower, donde se reunirán los ocho clubes Metropolitan de la provincia. El evento contará con clases impartidas por figuras destacadas como Verónica Blume (yoga), Jessica Expósito (dance zumba) o instructores de Les Mills (body combat). El periodista Manel Fuentes ejercerá como maestro de ceremonias. Como novedad, la reserva de actividades tendrá un coste simbólico destinado a ConELA.

En 2024, la Saturday MET Live reunió a más de 3.000 personas en diez ciudades. Este año, Metropolitan quiere dar un paso más: moverse, literalmente, por quienes más lo necesitan